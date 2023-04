Alterações Climáticas e Smart Cities fecham sexto Bootcamp da StartUp Portimão

Conferência «As Smart Cities e as Alterações Climáticas» marcou fecho do sexto Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão.

Após quatro dias de formação intensa, chegou ao fim no dia 13 de abril o 6º Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão, com a conferência «As Smart Cities e as Alterações Climáticas» e a apresentação final dos projetos de negócio que concorreram à edição deste ano.

Como habitualmente, o Bootcamp foi dividido em dois períodos (8 e 9 de março e 12 e 13 de abril), tendo o segundo momento decorrido presencialmente nas novas instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

A sessão de abertura contou com a presença de Pedro Moreira, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, e de Teresa Mendes, vereadora da Câmara Municipal de Portimão, tendo sido moderada por Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos.

Na conferência «As Smart Cities e as Alterações Climáticas», e perante um painel de oradores, foram discutidas temáticas sobre cidades sustentáveis e como pensar o futuro ambiental, no sentido de perspetivar que estratégia e que projetos devem ser implementados desde já.

Participaram como oradores Pedro Coelho, diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Manuela Rosa, professora coordenadora no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (UAlg), investigadora do CinTurs e corresponsável pelo Projeto Sustowns, e ainda Nuno Godinho, diretor da Vestas Power Solutions.

Para Manuela Rosa, «as cidades sustentáveis têm que ser inteligentes e no quadro das alterações climáticas deveremos mudar a transferência modal e a qualidade dos transportes públicos», enquanto Nuno Godinho entende «ser impossível pensar em smart cities sem transição energética, nomeadamente através da intensificação do apoio às fontes renováveis, sobretudo a eólica, já que o vento produz energia de dia e de noite», ao passo que Pedro Coelho considera que «para termos boas práticas na gestão da água, a digitalização é uma mais-valia.»

Seguiu-se a apresentações dos respetivos pitchs pelos empreendedores participantes, perante um painel de jurados constituído por Ana Isabel Vieira, diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento, David Siqueira Magboulé, Head of Growth & Acceleration da Startup Portugal, Maria da Luz, presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Maria de Lurdes Carvalho, diretora de serviços na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e Maria Inês Barra, CEO do Faro Avenida Business Center, tendo marcado presença na sessão de encerramento José Cardoso, vereador da Câmara de Portimão.

Na ocasião, e referindo-se à temática da conferência a que havia assistido, o autarca disse que «no cenário atual o pior erro é voltar atrás».

«Estamos a acompanhar a transição digital em prol da ação climática e, por isso, continuem a sonhar, não olhando para as barreiras como problemas, mas sim como desafios», assinalou José Cardoso.

Os vencedores do 6º Bootcamp

Foram vencedores desta edição do Bootcamp três projetos incubados na StartUp Portimão, pertencendo o primeiro lugar à Dynamic Parking, uma aplicação móvel de solução para parqueamento nas zonas de grande movimento das cidades e onde o estacionamento é desafiante, de forma rápida e segura.

No segundo lugar ficou a Flavorit, plataforma web e mobile que disponibiliza informação relevante às pessoas que procuram alternativas de restaurantes, no momento de tomar a decisão de onde querem fazer a refeição, enquanto o terceiro lugar coube à Grand Wings Luxury Chauffeurs, primeira empresa a sul do país que atua verdadeiramente no segmento do transporte de luxo de passageiros.

O júri também decidiu atribuir uma menção honrosa ao projeto Algarve Cupcakes, de um grupo de alunas da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, criados com produtos algarvios.

Em 2023, o Bootcamp da StartUp Portimão recebeu 25 candidaturas nas áreas da sustentabilidade, turismo, mobilidade e transporte, gastronomia e luxo, das quais foram selecionados 12 projetos de várias nacionalidades (um angolano e outro russo), registando-se forte participação de empreendedores ligados à incubadora portimonense, para além de projetos locais da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) e da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

Talks inspiradoras

Ainda no âmbito do 6º Bootcamp, merecem referência as duas talks realizadas no dia 12 de abril, respetivamente, «Making It Happen», inspirada por Leonardo Mariano, CEO da Breakfastaway e empreendedor da StartUp Portimão, e «6 Regras de Ouro para Atrair um Investidor», a cargo de Ricardo Mariano, CEO do Grupo Timing.

Também houve oportunidade dos empreendedores participantes receberem feedback de mentores com expertise em diversas áreas de negócio, através do Speed Mentoring, tendo colaborado neste projeto Flávio Martins (Centro de Investigação Marinha e Ambiental da UAlg), Ion Volosciuc (CEO da Gribb Farm), João Laginha Martins (Indico Capital), Luís Coelho (vice diretor da Faculdade de Economia da UAlg), Luís Rodrigues (CEO da Polotur Transfer), Miguel Guerreiro (CEO do Água Hotels Spa & Resorts), Pedro Esteves (empreendedor e formador da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão), Raquel Melo (CEO da Inboundware), Ricardo Mariano (CEO do Grupo Timing), Rui Mesquita (Projeto Smartcity Lagoa) e Susana Leonor (diretora da licenciatura em Design Comunicação do ISMAT).

O 6º Bootcamp de Aceleração da StartUp Portimão resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, o GEN Portugal e os Territórios Criativos.