Almancil: GNR apanha seis indivíduos por furto de alfarroba

Responsáveis foram constituídos arguidos.

A GNR, através do Posto Territorial de Almancil, identificou ontem, segunda-feira, dia 1 de agosto, seis homens com idades compreendidas entre os 20 e os 62 anos por furto de alfarroba.

No seguimento de uma denúncia por furto de alfarroba no interior de um propriedade, os militares da Guarda detetaram os suspeitos com 12 sacas, contendo cerca de 360 quilos de alfarroba, com um valor estimado de 900 euros.

No decurso da ação policial, os seis homens foram constituídos arguidos e o material recuperado foi entregue ao seu legítimo proprietário. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.