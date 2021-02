Aljezur tem 60 Bolsas de Estudo para atribuir a alunos universitários

Candidaturas estão abertas até dia 27 de fevereiro.

O Município de Aljezur, em reunião de Câmara de 26 de janeiro, aprovou por unanimidade proceder à abertura de candidaturas às bolsas de estudo do Ensino Superior para o ano letivo 2020/2021, pelo período de 30 dias seguidos.

Serão atribuídas até 60 bolsas, perspetivando assim abranger todos os alunos que se enquadrem nos critérios de atribuição para que, neste ano de pandemia, este apoio possa ser o mais abrangente possível.

O processo de candidatura decorre desde dia 29 de janeiro, prolongando-se até 27 de fevereiro, e as candidaturas poderão ser entregues no Serviço de Ação Social, no Edifício Municipal na Rua Dr.º Francisco Sá Carneiro (antiga escola C+S), ou por via dos serviços online do Município, aqui.