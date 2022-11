Aljezur reforça equipamentos para limpeza urbana das freguesias

O município de Aljezur adquiriu mais três aspiradores para limpeza urbana para as freguesias de Bordeira, Odeceixe e Rogil.

Estes aspiradores elétricos permitem a aspiração de vários tipos de resíduos urbanos à sua passagem, nomeadamente folhas, beatas de cigarros, papéis e outros detritos.

É um novo equipamento que torna o trabalho de limpeza das ruas, passeios e espaços de lazer mais ágil e eficiente e garante melhores condições de trabalho nas várias freguesias, contribuindo para a melhoria do serviço prestado a todos os munícipes.

Os equipamentos adquiridos e colocados nas freguesias, tiveram em conta critérios e razões de natureza geográfica, demográfica, designadamente a dispersão, fragmentação territorial e baixa densidade populacional e ainda as distâncias quilométricas a percorrer pelos trabalhadores do município para a realização da limpeza urbana nas referidas freguesias.

O incremento da intervenção e eficiência no espaço publico e de proximidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações residentes é uma prioridade do executivo municipal que assenta no princípio da subsidiariedade.

Este investimento da autarquia de Aljezur ronda os 50 mil euros, é uma aposta para melhorar a limpeza urbana, e uma aposta nas energias mais limpas e mais amigas do ambiente, mais uma contribuição na diminuição da pegada ecológica.