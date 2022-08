Aljezur reabilita reservatório de água do Chaparral e estrada do Tramelo

Câmara Municipal de Aljezur vai intervir no depósito de água do Chaparral e também na Estrada do Tramelo/Espinhaço de Cão.

No primeiro caso, «dando continuidade à conservação e reabilitação das infraestruturas do sistema de água», a empreitada da reabilitação do Reservatório de Água do Chaparral já adjudicada por um valor de cerca de 55.000 euros acrescidos de IVA, com prazo de execução da obra estimado em 60 dias.

A obra prevê a reparação desta infraestrutura, que faz parte do sistema de abastecimento em baixa da rede municipal de água potável.

No caso da Estrada do Tramelo/Espinhaço de Cão, foi lançado o concurso para a sua reparação, pelo valor de 142.000 euros e com um prazo de execução de 90 dias.

Está prevista uma intervenção ao longo da via e a marcações do pavimento. Segundo o município, «esta estrada encontra-se com o piso completamente gasto, pouco aderente, o que aumenta a sua perigosidade para quem nela circula».

«Esta é uma via cada vez mais utilizada e o piso não oferece as condições de segurança devido o seu acentuado desgaste», apontam os responsáveis municipais.