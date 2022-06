Aljezur ofereceu livros aos mais novos no Dia Mundial da Criança

Livros «Mistério no fundo do Mar» e «O Monstro das Cores».

A Câmara Municipal de Aljezur assinalou a 1 de junho o Dia Mundial da Criança, oferecendo livros a todos os alunos do 1º ao 9º ano e do pré-escolar.

Para os discentes do 1º ao 9º ano, foi ofertado o livro «Mistério no fundo do Mar», uma história de aventura passada na localidade da Carrapateira, a propósito do navio da armada espanhola «La Condesa» que naufragou em 1555.

A apresentação do livro, pelas autoras Ana Valente e Isabel Moiçó e o ilustrador Paulo Silva, foi feita no Museu do Mar e da Terra e no auditório do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso.

«A par de contribuir para a criação de hábitos de leitura, esta foi uma feliz oportunidade para dar a conhecer aos mais jovens a História e a riqueza do património de Aljezur», que o município entendeu destacar nesta data.

Para os alunos e alunas do pré-escolar, o livro escolhido foi «O Monstro das Cores».

As crianças e os jovens do concelho tiveram ainda a oportunidade, ao longo desta semana, de assistir à exibição dos filmes de animação do Festival Indie, que pela terceira vez realiza em Aljezur a extensão do Indie Júnior e a segunda extensão do Indie Lisboa.