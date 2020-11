Aljezur homenageia Gil da Costa Luz com nome em rua

Gil da Costa Luz faleceu em janeiro de 2019 em Lisboa, estando sepultado em Aljezur.

A Câmara Municipal de Aljezur deliberou, na sua reunião de 10 de novembro, por unanimidade e com voto secreto, atribuir o nome de «Gil da Costa Luz» a uma rua do Bairro Car, naquela freguesia.

Esta deliberação vem no seguimento de uma proposta apresentada à Câmara, «por um grupo de ilustres personagens, na qual Ruy Ventura é o primeiro subscritor», para atribuição do nome de Gil da Costa Luz a uma rua da Vila de Aljezur, perpetuando assim o «nome de um Aljezurense que sempre trabalhou para o bem da sua terra e do seu concelho».

Recorde-se que Gil da Costa Luz faleceu no dia 26 de janeiro de 2019 em Lisboa, estando sepultado no cemitério de Aljezur. Nasceu em Aljezur a 7 de Março, data escolhida, para que, em 2021, lhe seja prestada a homenagem, com uma cerimonia onde será descerrada a placa toponímica a ser colocada na rua escolhida, entre outras iniciativas em sua memória.

Recorde-se ainda que o «Sr. Gil», como era conhecido pela população, foi cofundador da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, testamenteiro do pintor José Cercas, com a Câmara Municipal de Aljezur, onde foi um dos principais impulsionadores e colaboradores na abertura da Casa Museu José Cerca, impulsionador do Museu Antoniano e do Museu de Arte Sacra da Santa Casa da Misericórdia.

De 2001 a 2017 foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, «com grande dedicação á causa da ajuda ao próximo. Cidadão crítico, consciente e proactivo, Gil da Costa Luz merece o reconhecimento dos aljezurenses», considera a autarquia.