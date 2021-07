Aljezur hasteou a Bandeira Azul em três praias do concelho

Município realizou na segunda-feira, dia 28 de junho, a cerimónia do hastear da Bandeira Azul.

O galardão, atribuído pela Associação da Bandeira Azul da Europa (ABAE), foi hasteado nas praias da Arrifana, Odeceixe-Mar e Amoreira-Mar, assinalando «a reunião de critérios de qualidade que as tornam zonas balneares de excelência, reunindo condições de segurança e de acessibilidade».

A cerimónia contou com a presença de membros da Câmara Municipal de Aljezur, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Capitão do Porto de Lagos/Autoridade Marítima, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Direção da Associação dos Bombeiros Voluntários e da Delegação de Saúde ACES Barlavento.

Neste dia, foram ainda realizadas vistorias aos equipamentos, tendo os mesmos sido validados pelas presentes entidades.

Em tempo de pandemia COVID-19, o município de Aljezur «implementou e reforçou regras extraordinárias, de acordo com as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Agência Portuguesa do Ambiente, de forma a sensibilizar os banhistas para a situação atual que vivemos».

A autarquia apelou, à semelhança do ano anterior, «à utilização adequada das praias, de forma a que os banhistas respeitem todas as normas de prevenção adotadas, nomeadamente no que diz respeito ao limite de capacidade fixado para cada praia, no seguimento das diretrizes da DGS, pois as diligências tomadas constituem a salvaguarda da segurança e saúde dos residentes e visitantes do concelho».