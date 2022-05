Aljezur destina 260 mil euros para apoiar freguesias do concelho

Câmara Municipal de Aljezur disponibilizou um valor total de 260.000 euros para apoios financeiros às quatro juntas de freguesia do concelho: Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil.

O objetivo desta ajuda passa por apoiar a execução de várias obras e ações durante o ano de 2022.

Segundo o município, «as freguesias dispõem de atribuições próprias que visam a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações. Estes amplos domínios atribuídos às freguesias não são correspondidos, em termos de assegurar eficazmente as respetivas competências, com a devida transferência financeira por parte do Estado».

Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das freguesias de Aljezur, as mesmas «não são geradoras de receitas próprias que permitam acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas suficientes, de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades locais».

Por tudo isto, «o município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da qualidade de serviços prestados às populações locais».

Estas verbas serão destinadas aos seguintes projetos:

• Junta de Freguesia de Aljezur

Programa de Animação de Natal e Ano Novo

Apoio Financeiro – até ao valor de 20.000 euros, inclusive. Inclui todas as animações abertas à população, sendo que o programa de Animação de Natal e Ano Novo deverá decorrer entre 1 de novembro e 31 de dezembro. O apoio será para fazer face às despesas inerentes à organização dos eventos, como a contratação de artistas, montagem e aluguer de palcos, som e luz, seguros, licenças, decoração/embelezamento e demais aquisição de bens e serviços necessários.

Programa de Animação para Séniores e Jovens

Projeto GOTA

Reparação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede da Junta de Freguesia – Ar condicionado, mobiliário, janelas e persianas.

Aquisição de um Trator

Apoio Financeiro – até ao valor de 15.000 euros, inclusive.

• Junta de Freguesia da Bordeira

Embelezamento com pintura de muros, em técnica de graffiti, em diversos espaços da freguesia

Restauração e Reparação de Jardins – Entradas da Bordeira e Carrapateira

Ampliação do Armazém da Junta de Freguesia, situado na entrada do vale próximo da ETAR da Bordeira

Instalação de energia elétrica no armazém da Junta de Freguesia situado ao fundo da Rua da Oliveira – Bordeira

Aquisição e Instalação de Equipamento Fitness na Bordeira e no Parque de Merendas das Alfambras

Reparação de Arruamentos, Aquedutos e Pontões na Freguesia

Atividades de Animação de Verão (Largos Animados) e de Natal

Aquisição e Instalação de Equipamento para estacionamento de velocípedes em diversos locais públicos da freguesia

• Junta de Freguesia de Odeceixe

Obras de ampliação e Requalificação do armazém

Aquisição de uma viatura de caixa aberta com báscula, para recolha e transporte dos sobrantes verdes e «monos»

Apoio Financeiro – até ao valor de 15.000 euros, inclusive.

• Junta de Freguesia de Rogil