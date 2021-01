Aljezur congratula aprovação de candidatura da Casa da Criança do Rogil

Instituição conseguiu acesso ao Fundo de Socorro Social.

A Câmara Municipal de Aljezur manifesta a sua «satisfação» com a aprovação da candidatura da Casa da Criança do Rogil ao Fundo de Socorro Social, por parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Esta candidatura é, segundo o município, «consequência do trabalho iniciado, numa reunião de trabalho solicitada pela Câmara Municipal e que aconteceu em Aljezur, com os órgãos da autarquia, a diretora da Segurança Social, o presidente da Administração Regional da Saúde, a direção da Casa da Criança e a Câmara Municipal, em junho de 2019».

Dessa reunião resultou a definição de uma estratégia conjunta para encontrar soluções face ao desequilíbrio financeiro desta IPSS, acima de tudo na área da Saúde, através da Unidade de Longa e Média Duração.

Do conjunto de medidas e soluções apontadas, surgiu a possibilidade de aumento do número de camas da Unidade, assim como a candidatura ao Fundo Socorro Social e o início de uma auditoria de apoio.

Até hoje já foram aprovadas mais cinco camas, passando de 30 para 35. Foi também realizada a auditoria de apoio e, agora, aprovada a candidatura ao Fundo de Socorro Social, num valor até 121.850,80 euros.

A edilidade de Aljezur, «que tem acompanhado e apoiado esta instituição, com a qual mantém uma série de protocolos para as respostas sociais às famílias do concelho, manifesta o agradecimento a todos os que se envolveram para que estas medidas fossem possíveis, com um agradecimento especial ao empenho da Ministra, Ana Mendes Godinho».