Aljezur avança com a obra da Ecovia litoral entre Odeceixe e Carrapateira

Aljezur vai avançar com a obra da Ecovia do Litoral Sudoeste, num total de 60 km entre Odeceixe e Carrapateira, num investimento de 615 mil euros.

A Câmara Municipal de Aljezur vai dar início à obra da Ecovia do Litoral Sudoeste, que vai unir Odeceixe e Carrapateira.

O auto de consignação da obra em causa foi assinado na passada segunda-feira, dia 13 de março e diz respeito a uma intervenção de cerca de 60 quilómetros (km) no total, pelo valor de 615 mil euros, mais IVA, e conta com um prazo de execução de 240 dias.

Esta é uma empreitada que tem financiamento do CRESC Algarve 2020, no valor de cerca de 336 mil euros e de 202 mil euros do Turismo de Portugal.

Além disso, vai exigir ainda fundos próprios da autarquia no valor de cerca de 70 mil euros.

Esta infraestrutura que irá ligar Odeceixe à Carrapateira, começou a ser desenhada no âmbito da Polis, e depois de «várias situações e contratempos na elaboração do projeto», vem agora dar-se início a uma obra «de extrema importância para o concelho e a região», de acordo com Aljezur.

Assim, avança «mais uma obra de extrema importância, dando corpo à estratégia de mobilidade e de usufruto de uma das mais belas zonas do nosso país», acrescenta.