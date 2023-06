AlgarveShopping vai promover campanha de adoção de animais

Campanha de adoção e recolha de donativos unem a Animal Rescue Algarve e o centro comercial AlgarveShopping este fim de semana.

O AlgarveShopping junta-se ao abrigo Animal Rescue Algarve (ARA) para promover uma campanha de adoção de animais e de recolha de donativos durante este próximo fim de semana, dias 3 e 4 de junho, entre as 10h e as 17h, no Meeting Point, no Piso 0.

Esta campanha de adoção chega ao centro com oito dos cães que atualmente vivem no abrigo da ARA, sendo que os visitantes do AlgarveShopping que estiverem interessados em adotar podem agendar uma visita ao abrigo para conhecer o espaço e os outros animais que lá vivem.

Paralelamente à campanha de adoção, a ARA está também a promover uma recolha de donativos para ajudar com os gastos de funcionamento do abrigo, desde custos veterinários a alimentação dos animais que lá são acolhidos.

Recorde-se que a Animal Rescue Algarve é uma associação que recolhe, reabilita e realoja animais necessitados que durante todo o ano promove várias ações de sensibilização junto de diferentes comunidades para alertar para a importância de uma adoção responsável.

Esta campanha de adoção convida todos os visitantes do AlgarveShopping a darem uma vida feliz a estes cães e gatos.

«A sustentabilidade e a responsabilidade social fazem parte da forma de atuar do AlgarveShopping e estamos empenhados em apoiar iniciativas como esta, que criam impacto positivo junto da comunidade que nos visita. Este ano tornámo-nos um centro Pet Friendly mostrando à comunidade que o bem-estar animal é importante para o centro comercial. Abrimos as portas a esta campanha que sensibiliza a comunidade que nos visita para a importância de uma adoção responsável» refere Carla Martins, diretora do AlgarveShopping.