AlgarveShopping inaugura loja Primor, a terceira na região

O centro comercial AlgarveShopping, na Guia, acaba de inaugurar uma nova loja, a Primor, sendo que há descontos extra até domingo.

Aqui está um alerta para os fãs de cosmética: o Algarve tem uma nova Primor, inaugurada no AlgarveShopping, na Guia, Albufeira, sendo o terceiro espaço da marca na região algarvia.

O novo espaço da Primor, a marca espanhola conhecida por vender produtos de cosmética e maquilhagem a preços mais acessíveis, já abriu, com um espaço de 338 metros quadrados, onde se pode encontrar uma variada oferta de marcas e produtos.

Para celebrar a abertura deste espaço no Algarve, até ao próximo domingo, dia 21 de maio, a Primor oferece 10 por cento de desconto em toda a gama de perfumaria.

Além dos preços acessíveis, os visitantes do AlgarveShopping têm, assim, mais uma razão para visitar esta nova loja.

«Faz parte da nossa estratégia aumentar e diversificar a oferta que o AlgarveShopping disponibiliza aos seus visitantes. Um dos nossos principais objetivos é dar uma ampla resposta, em termos comerciais, às necessidades dos nossos visitantes e, neste sentido, é com grande satisfação que recebemos mais uma nova marca, a nova loja Primor» refere Carla Martins, diretora do centro comercial.

Assente num modelo de negócio inovador, a Primor oferece aos seus clientes as últimas novidades em perfumaria, cosmética, higiene e cuidado corporal, seguindo as últimas tendências e incorporando novas marcas, sempre com preços mais acessíveis.

Com mais de 150 lojas em Portugal, Espanha e Itália, o novo espaço do Algarve conta com produtos de marcas como Armani Beauty, Lancaster, Kenzo, Dior, Klorane, Pantene, Neutrogena, entre outras.