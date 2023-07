AlgarveShopping celebra hoje o Dia Mundial do Biquíni com descontos

O AlgarveShopping apresenta uma lista de marcas e lojas com descontos em roupa e acessórios de praia no Dia Mundial do Biquíni.

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Biquíni, assinalado hoje, 5 de julho, AlgarveShopping, centro comercial na Guia, Albufeira, tem uma sugestão de marcas e swimwear para este verão, com descontos nas lojas mais «trendy».

A época de saldos já abriu e as lojas estão a assinalar este dia com descontos até 70 por cento, em produtos selecionados.

Os visitantes do AlgarveShopping podem encontrar todos os elementos que são necessários

para uma ida à praia com toda a confiança e garantir que as tendências de beachwear deste ano estão cumpridas, esta é a certeza que o centro comercial deixa.

«Desde biquínis, fatos de banho, maiôs, acessórios e calçado, as melhores sugestões para este verão estão nas lojas da Guia», asseguram.

Marcas de referência como a Women’s Secret destaca vários artigos de beachwear com descontos até 70 por cento. Mas não só, a Calzedonia, a Oysho e a Tezenis também apresentam uma seleção de biquínis, fatos de banho e acessórios com preços até 50 por cento mais baixos.

Sobre o AlgarveShopping:

Inaugurado em abril de 2001, o AlgarveShopping dispõe de uma área bruta locável de 46.271 metros quadrados, que engloba um total de 120 lojas.

Os visitantes deste centrocComercial e de lazer podem ainda usufruir dos 2.533 lugares de estacionamento gratuitos e dos inúmeros serviços que tem à disposição, como cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, fraldário, sala de primeiros socorros, entre outros.

A par da experiência de compras e de lazer que oferece aos seus clientes, o centro assume ainda a responsabilidade de dar um contributo positivo para um mundo mais sustentável, trabalhando para um melhor desempenho nas áreas ambiental e social.

Todas as iniciativas e novidades sobre o centro podem ser consultadas no página da Internet, disponível aqui, no Instagram (@centro.algarveshopping) e no Facebook.