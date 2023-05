AlgarveShopping aposta na renovação de áreas e há até lagos com peixes

O AlgarveShopping apostou na renovação de diversas áreas e na remodelação de todas as unidades sanitárias do centro comercial.

O centro comercial AlgarveShopping, na Guia, em Albufeira, tem agora mais uma razão para ser visitado: áreas renovadas mesmo a tempo do verão.

A Praça da Restauração foi renovada e está mais luminosa e moderna, com uma aposta em plantas, decorações em madeira e outros materiais naturais, acompanhando as tendências atuais.

Seja para um almoço na pausa do trabalho ou num jantar com amigos, uma coisa é certa, «o conforto é garantido e ainda é possível tirar uma fotografia da refeição com um pano de fundo que torna tudo mais instagramável», assegura o AlgarveShopping.

O ambiente do interior foi transportado para a esplanada Sul, que dispõe também «de um estilo mais atual, onde a madeira, as cordas e o verde das plantas nos transportam para um óasis», acrescenta.

«Perfeita para beber um café durante a manhã, desfrutar de um almoço ou para aproveitar o pôr do sol, este será um spot de passagem obrigatória nas visitas ao centro comercial», explicam ainda.

Neste espaço, destaca-se ainda uma parede com arte urbana e com a frase «Bom dia Alegria», que foi criada pelo estúdio português Halfstudio.

Há também novas áreas de descanso com esta linha decorativa ao longo de todo o centro, em ambos os pisos, e foram colocadas novas lonas de sombreamento e lagos com peixes, tornando o espaço ainda mais agradável.

Além disso, o AlgarveShopping remodelou totalmente as instalações sanitárias.

«A nossa missão é proporcionar, num único espaço com 120 lojas, conveniência, variedade e, claro, uma experiência única e exclusiva a cada visitante. No último ano, a nossa oferta comercial foi enriquecida com novas marcas, entre elas, a I Store Apple, a Mi Store Xiaomi ou a Beontime. Além disso, apostámos em programas de lazer ao longo do ano, como concertos e teatro infantil, que reforçaram o espaço como um centro de experiências», refere Carla Martins, diretora do espaço comercial.

«Para tornar a visita ainda mais agradável, renovámos várias áreas que oferecem agora um maior conforto e têm uma decoração mais contemporânea. Este centro comercial reúne a combinação perfeita de oferta e ambiente, que o torna no local ideal para os algarvios e a quem estiver de férias pela zona. Estamos entusiasmados com o futuro e prometemos novidades ao longo deste ano», acrescenta a responsável.

Em 2021, o AlgarveShopping já tinha recuperado e pintado a fachada em tons de cinzento e branco, colocado novas zonas ajardinadas no exterior e, ainda, investido num parque infantil.

Esta área infantil a céu aberto tem como figura principal uma cegonha gigante, na qual os mais novos podem entrar, escorregar, trepar, explorar e dar asas a todo o tipo de brincadeiras.

O parque infantil está rodeado por zonas ajardinadas, cadeiras e bancos que proporcionam o ambiente «ideal para passar bons momentos em família», de acordo com o centro comercial.