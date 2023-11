AlgarveCon: Jogos de Tabuleiro juntam 500 jogadores em Faro

Foram mais de 500 os amantes de jogos de tabuleiro que se voltaram a juntar no AlgarveCon 2023, desta vez na 5ª edição, em Faro.

A 5ª Convenção de Jogos de Tabuleiro, AlgarveCon 2023, decorreu nos dias 28 e 29 de outubro no Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) em Faro, num evento organizado pela Sê Mais Sê Melhor e pelo Clube MTG Olhão, que juntou com mais de 500 participantes.

Entusiastas de jogos de tabuleiro tiveram a oportunidade de mergulhar nos clássicos e descobrir novos favoritos, uma vez que a convenção contou com uma biblioteca de mais de 300 jogos de tabuleiro, uma cortesia do Clube MTG de Olhão.

Esta biblioteca foi este ano enriquecida pela Mindclash Games, que doou os seus títulos mais proeminentes e ofereceu a oportunidade de jogar: Anachrony, Cerebria, Trickerion e Perseverance.

A Convenção incluiu também um vasto leque de atividades: escape room temática, cosplaying e uma área de vendedores.

Para quem prefere jogos de cartas colecionáveis, como Magic the Gathering e Yu-Gi-Oh! houve a oportunidade de participar em torneios durante o fim de semana em vários formatos de jogo. Os vencedores foram premiados pela Ultimate Guard, que patrocinou o torneio.

Em simultâneo, a Convenção de Jogos de Tabuleiro também acolheu os novatos na área, oferecendo aulas para principiantes.

Os visitantes tiveram ainda a oportunidade de participar em vários três workshops de Dungeons & Dragons, tanto para principiantes como pessoas mais experientes, um dos quais especificamente para jovens aventureiros

Além disso, amantes dos RPG experimentaram um novo sistema com o workshop Root e expandiram os seus conhecimentos nos workshops de Criação de Mundos, Pintura de Miniaturas, e Ilustração e Banda Desenhada.

A AlgarveCon 2023 ofereceu demonstrações dos jogos Red Alert e Warhammer 40k, bem como demonstrações do jogo Blood Bowl, que foi explicado pelos especialistas da Algarve Blood Bowl Association.

A Convenção de Jogos de Tabuleiro terminou no domingo com o anúncio dos vencedores do sorteio, composto por mais de 40 jogos de tabuleiro e RPG, doados pelos patrocinadores.

«Como resultado do extraordinário sucesso deste ano», a comissão organizadora da AlgarveCon já está a preparar a próxima edição, com o objetivo de continuar «a sua missão de partilhar com a comunidade a sua paixão pelos jogos de tabuleiro e promover uma comunidade acolhedora e dinâmica».

Futuros eventos, ou pedidos de informações podem ser feitos através de e-mail (algarvecon@gmail.com), contactos telefónicos (914204499 /961184938) ou redes sociais (Facebook e Instagram).