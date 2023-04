Algarve volta a promover oferta turística no mercado espanhol

Algarve promove oferta turística diferenciada no mercado espanhol: turismo cultural e Criativo e Dieta Mediterrânica.

Os saberes e sabores tradicionais do Algarve, do artesanato à gastronomia e aos seus produtos agroalimentares locais, vão dar o mote a uma mão cheia de ações promocionais do destino em Espanha nos meses de abril, maio e junho.

O turismo Cultural, o turismo Criativo e a Dieta Mediterrânica são o chapéu desta investida por terras espanholas, levando a excelência da região algarvia às comunidades de Madrid, Catalunha e País Basco.

A primeira paragem acontece já no dia 18 de abril, em Madrid, para a apresentação do destino a um grupo de agentes de viagens do grupo Ávoris, detentor das marcas Btravel, Halcon Viajes, RAAC Travel e Viajes Ecuador, entre outras, seguida de um cocktail de networking. A ação na capital espanhola contará com a presença do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

O modelo de ação promocional e networking será replicado em Barcelona, no dia 27 de abril, onde um segundo grupo de agentes de viagens do grupo Ávoris aprofundará o conhecimento sobre a oferta turística e cultural do Algarve.

Na semana seguinte, 05 a 07 de maio, a comitiva algarvia instala-se na feira de turismo «Expovacaciones», em Bilbau, onde a região contará com um espaço próprio com 10 balcões de informação e promoção turística junto de profissionais do sector e do público em geral.

Além da Região de Turismo do Algarve (RTA), estarão representados os municípios de Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António.

O stand do Algarve na «Expovacaciones» será animado com a divulgação da oferta cultural algarvia e com demonstrações gastronómicas para promover a Dieta Mediterrânica entre os bascos, que este verão ganham uma ligação aérea direta de Bilbau para Faro.

A nova rota aérea será operada pela Volotea e vai ter duas frequências semanais, disponibilizando mais de 12 mil lugares durante a operação, que se estende do final de maio ao início de outubro.

De 25 a 28 maio realiza-se ainda uma visita de familiarização com o destino para agentes de viagens espanhóis.

A Fam Trip Algarve vai dar a conhecer a oferta de experiências culturais e criativas baseadas no artesanato e produtos agroalimentares locais que existe na região, bem como a oferta de eventos artísticos e culturais do destino, passando a imagem do Algarve enquanto região ímpar, com grande diversidade de oferta de experiências e de eventos de animação ao longo de todo o ano.

Estas ações de promoção do Algarve em Espanha enquadram-se no projeto Algarve Premium (visando promover a internacionalização de produtos de excelência da região do Algarve, sendo que as atividades da RTA neste projeto incidem no Turismo Cultural e Criativo, em particular na promoção de um calendário anual de eventos culturais) e no projeto Algarve Craft & Food (visando promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais), ambos os projetos cofinanciados pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.

Campanhas multimédia em Espanha

Finalmente, em maio e junho duas campanhas de comunicação multimeios vão, através das redes sociais, sítios na Internet, blogues, imprensa, passatempos, fotografia e vídeo, impactar os residentes nas comunidades espanholas de Andaluzia, Madrid, Estremadura e Galiza, com o objetivo de motivarem os turistas a usufruírem da oferta de experiências de turismo criativo e de eventos artísticos e culturais existente na região, promovendo um maior envolvimento e proximidade com o destino, reforçando assim a notoriedade da marca Algarve.

O mercado espanhol representava, no período pré-pandemia, mais de 400 mil hóspedes e mais de 1,1 milhões de dormidas anuais no alojamento turístico do Algarve, maioritariamente concentradas no período da Páscoa e nos meses de verão.

Com este conjunto de iniciativas pretende-se também reforçar o combate à sazonalidade da procura turística da região com origem neste importante mercado de proximidade.