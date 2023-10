Algarve vence Campeonatos Nacionais de Competência de Tiro por equipas

Aljezur e Vila do Bispo acolheram Campeonatos Nacionais de Competência de Tiro aos Pratos e de Santo Huberto.

Os Campeonatos Nacionais de Competência de Tiro aos Pratos e de Santo Huberto voltaram a realizar-se em Aljezur e Vila do Bispo, algo que já tinha acontecido em 2018.

As competições decorreram nos dias 15, 16 e 17 de setembro, juntando atletas de todo o país, incluindo regiões autónomas.

A organização esteve a cargo da Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses e da Federação dos Caçadores do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur, Câmara Municipal de Vila do Bispo, Junta de Freguesia de Sagres, Região de Turismo do Algarve, Clube de Caça e Pesca de Aljezur e Clube de Caça e Pesca de Vila do Bispo.

Antes do início das competições propriamente ditas, destaque para a receção aos participantes e convidados que incluiu o jantar oficial da prova, que decorreu no Clube de Caça e Pesca de Aljezur, ainda no dia 15 de setembro.

O evento de lançamento dos Campeonatos contou com a presença de José Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur que, em mensagem dirigida aos participantes e à margem da competição, recordou que «ao longo da última década, as Terras do Infante e a Associação dos Municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo têm celebrado inúmeros protocolos de colaboração com os clubes e associações de caçadores, sediados neste território, para a realização de faixas e mosaicos de gestão de combustível na prossecução da atividade de proteção civil, na proteção de pessoas e bens e na perspectiva da atividade cinegética sustentável, em perfeita harmonia com o ambiente».

Quanto à competição, a Prova de Competência de Tiro aos Pratos teve lugar nos dias 16 e 17 de setembro, no Campo de Tiro da Feiterinha, Aljezur, e trouxe boas notícias para a região, com a equipa da Federação de Caçadores do Algarve a atingir o primeiro lugar.

A Federação de Caça e Pesca da Beira Interior e Federação Alentejana de Caçadores, conquistaram respetivamente, o segundo e terceiro lugares.

Na classificação individual, Luís Pintão, da Federação de Caça e Pesca da Beira Interior, acabou por levar de vencida, seguido de Carlos Pais, da mesma Federação, e de José Silva, representado a Federação Alentejana de Caçadores.

A Prova de Santo Huberto decorreu também nos dias 16 e 17 de setembro, na Zona de Caça Municipal de Vila do Bispo, com o lugar cimeiro da classificação por equipas a ser alcançado pela Federação de Zona de Caças do Oeste — OESTECAÇA.

No segundo lugar, ficou a Federação da Região de Caçadores da 1.ª Região Cinegética, tendo a terceira posição sido alcançada pela Federação Alentejana de Caçadores.

A nível individual, o primeiro lugar foi conquistado por Jorge Silva, da Federação de Caça e Pesca da Beira Interior, seguido de João Gil e de Carlos Guilherme, ambos representando a Federação de Zona de Caças do Oeste — OESTECAÇA.

1 of 15

A cerimónia de encerramento e de entrega de prémios decorreu no dia 17 de setembro, no Pavilhão Multiusos de Sagres, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, do diretor da direção regional do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Joaquim Castelão Rodrigues, assim como de dirigentes de todas as Federações participantes.

A autarca de Vila do Bispo defendeu que as «dimensões lúdica, desportiva e turística da Caça são hoje ativos significativos numa subsidiária economia local e regional, sobretudo em territórios do interior ou periféricos e de particular propensão natural, como é o caso de Vila do Bispo».

No final dos Campeonatos, o presidente da Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, Vítor Palmilha, fez um balanço «muito positivo de mais esta iniciativa que se revela fundamental para dinamizar o sector, promovendo esta parte do território nacional e demonstrando que a região algarvia tem condições de excelência para a realização deste tipo de provas».

O dirigente sublinha ainda que «este tipo de iniciativas só é possível de serem concretizadas no Algarve com o apoio dos municípios que nos acolhem e que veem nelas uma mais-valia».

Participaram nestes Campeonatos, as seguintes Federações: Federação de Caçadores do Algarve, Federação Alentejana de Caçadores, Federação de Caça e Pesca da Beira Interior, Federação de Caça e Pesca da Beira Litoral, Federcaça – Federação de Caçadores do Centro, Federação de Zona de Caças do Oeste — OESTECAÇA, Federação da Região de Caçadores da 1.ª Região Cinegética, além das equipas representantes da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores.