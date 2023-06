Algarve tem duas escolas públicas a liderar o ranking de 2023

Algarve marcou posição no ranking de escolas de 2023, tanto a nível de ensino básico como secundário, alcançando um primeiro lugar.

O Algarve tem duas escolas em Faro a assumir posições de destaque no ranking de 2023, nomeadamente a Escola Básica Dr. Joaquim Magalhães, que alcançou o primeiro lugar na classificação desta categoria na região algarvia, e a Escola Secundária João de Deus também com bons resultados, avança o jornal Público, de acordo com uma lista elaborada em parceria com a Católica Porto Business School.

A Escola Básica Dr. Joaquim Magalhães lidera com uma média de 3,28 nos exames de Matemática e Português, seguindo-se a Professora Piedade Matoso, em Aljezur, com 2,75. Em terceiro e quarto lugares estão a Neves Júnior, também localizada em Faro, com 2,72, e a D. Afonso III, na mesma cidade, com 2,70.

De referir que a Escola Básica Engenheiro Nuno Mergulhão, em Portimão, atingiu uma média de 2,88, contudo como foram realizados menos de 50 exames, a instituição de ensino não preenche os requisitos necessários para fazer parte da lista, tal como acontece com a Escola Básica da Guia, Engenheiro Nuno Mergulhão, Prof. Joaquim Moreira, José Sobral e Dr. João Lúcio.

É na mesma cidade que se localiza a escola com a média mais baixa do Algarve: a D. João II, em Alvor, com uma média de 1,92, estando a João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, logo acima, com 1,95.

Relativamente às escolas secundárias, a João de Deus tem uma média de 12,31 valores, situando-se na 118.ª posição a nível nacional e em 2.º lugar no Algarve. Logo de seguida aparece a José Belchior Viegas, em São Brás de Alportel, com uma média de 11,90 valores, e a Secundária de Silves, com 11,77 valores.

As outras instituições de ensino que sobressaem na região algarvia são as privadas Colégio Internacional de Vilamoura, que assume o 1.º lugar na região, com uma média de exames de secundário de 13,56 valores, e a Nobel International School, em Lagoa, em 4.º lugar, com uma média de 11,83 valores.

Quanto ao pior resultado regional, pertence à Secundária de Vila Real de Santo António, com uma média de 10,28 valores, posicionando-se assim em 483.º lugar a nível nacional, estando logo abaixo da Padre António Martins de Oliveira, em Lagoa, com 10,35 valores.

Top 10 do Ranking de Ensino Secundário no Algarve:

1.º – Colégio Internacional de Vilamoura (privado) – 13,56

2.º – Escola Secundária João de Deus, Faro – 12,31

3.º – Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel – 11,90

4.º – Nobel International School Algarve (privado) – 11,83

5.º – Escola Secundária de Silves – 11,77

6.º – Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro – 11,65

7.º – Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão – 11,55

8.º – Escola Secundária Gil Eanes, Lagos – 11,47

9.º – Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro – 11,46

10.º – Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão – 11,39

Top 20 do Ranking de Ensino Básico no Algarve:

1.º – Colégio de Nossa Senhora do Alto, Faro (privado) – 4,14

2.º – Escola NOBEL International School Algarve, Lagoa (privado) – 3,49

3.º – Escola Básica Dr. Joaquim Magalhães, Faro – 3,28

4.º – Colégio Bernardette Romeira, Olhão (privado) – 3,06

5.º – Escola Básica Professora Piedade Matoso, Aljezur – 2,75

6.º – Escola Básica Neves Júnior, Faro – 2,72

7.º – Escola Básica D. Afonso III, Faro – 2,70

8.º – Escola Básica D. Martinho de Castelo Branco, Portimão – 2,70

9.º – Escola Básica Manuel do Nascimento, Monchique – 2,65

10.º – Escola Básica Professor João Conim, Estômbar – 2,63