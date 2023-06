Algarve Tech Hub Summit reforça Algarve como um dos melhores lifestyle hubs

O Algarve Tech Hub Summit reforça posição do Algarve como um dos melhores lifestyle hubs a nível internacional e de forma positiva.

A segunda edição do Algarve Tech Hub Summit, que decorreu entre 21 e 23 de junho, no Campus da Penha da Universidade do Algarve, terminou com um balanço muito positivo, reforçando a posição da região como um hub de inovação, a nível internacional.

O evento atingiu cerca de 700 inscrições, o que representou, segundo Paulo Santos, vice-presidente da Algarve STP, «uma consolidação da primeira summit. Conseguimos não só reunir o setor algarvio na área das tecnologias, refletindo sobre os desafios para o futuro, mas também trazer aqui um conjunto de pessoas externas ao ecossistema, que ficaram surpreendidas pela positiva, pela dinâmica e pela forma estratégica como o Algarve está a trabalhar nesta área».

Também André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação e Protocolo da Universidade do Algarve, faz um balanço «muito positivo quer em número de participantes, quer no que diz respeito à qualidade dos painéis. A Algarve Tech Hub Summit cumpriu os objetivos a que se propôs, que passam por, no fundo, trazer ao Algarve público interessado nestas matérias, eventualmente interessado em fixar-se no Algarve para empreender, inovar, criar postos de trabalho e criar riqueza, no fundo».

Para a Universidade do Algarve, este evento «é a validação do trabalho que tem sido feito desde há vários anos e que, cada vez mais, se materializa, investindo no apoio ao empreendedorismo, à inovação tecnológica e à investigação».

Tudo isto traduz-se, «hoje, num ecossistema que é real e que obviamente é muito importante para a diversificação do tecido económico e social da nossa região», destaca.

Miguel Fernandes, presidente da associação Algarve Evolution, que reúne empresas do setor das tecnologias, enaltece, por seu lado que a Algarve Tech Hub Summit «já é o maior evento de inovação da região e a segunda edição teve um enorme sucesso, deixando um impacto notável no progresso e afirmação do Algarve como hub de inovação. Com um público e palestrantes globais, o evento atraiu participantes de todo o mundo, incluindo investidores, investidores de risco, e entusiastas de tecnologia».

Ao todo, estiveram representadas mais de 40 nacionalidades, entre investidores, empreendedores, estudantes, investigadores e muito mais.

Miguel Fernandes destaca também os «palestrantes de nível internacional de centros tecnológicos como Silicon Valley, nos Estados Unidos, da Alemanha, dos Países Baixos, Reino Unido, entre outros, que fizeram apresentações envolventes».

O presidente da Algarve Evolution agradece à «equipa de organização incrível, patrocinadores, municípios, governo local e voluntários dedicados que tornaram tudo isto possível».

«Se o Algarve Tech Hub, até recentemente, era um sonho e era visto como um projeto com objectivos muito ambiciosos, hoje em dia vemos que o Algarve já é considerado por muitos com um dos melhores lifestyle hubs, a nível internacional, e temos cada vez mais remote workers, digital nomads e novos algarvios a estabelecerem-se na nossa região e a empreender e com vontade de colaborar com o ecossistema regional para desenvolver e elevar o Algarve», acrescenta.

«Venham agora as Zebras, Unicórnios e outros tantos, porque, no fim do dia, queremos mais e melhores empreendedores e empresas!», conclui Miguel Fernandes.

A Algarve Tech Hub Summit tem regresso marcado em 2024, nos dias 30 e 31 de Maio.