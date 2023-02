Algarve Tech Hub foi à Califórnia com a Open Media promover o «Sonho algarvio»

Comitiva deu a conhecer ecossistema Algarve Tech Hub nos eventos «Living in Portugal» em Los Angeles e São Francisco.

No âmbito do projeto de internacionalização do Algarve Tech Hub (ATH), uma comitiva de quatro entidades ligadas a este consórcio apresentou o ecossistema tecnológico da região nos seminários «Living in Portugal», em Los Angeles, na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, e em São Francisco, no sábado, dia 11 de fevereiro.

O objetivo destes eventos é dar informação aos futuros residentes estrangeiros sobre vários aspetos práticos da vida no nosso país e em particular na região algarvia.

A organização está a cargo do grupo editorial Open Media, com sede em Lagoa, que além do semanário barlavento, edita outras publicações (jornais e revistas) em idiomas estrangeiros.

Os eventos envolvem vários parceiros empresariais que se dão a conhecer ao público presente. Assim, com uma visão partilhada, a Associação Algarve Evolution, a Associação Turismo do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg) uniram-se para desenvolver o projeto de internacionalização do ATH, financiado pelo CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020.

Neste caso, o intuito é potenciar o sucesso das empresas e entidades do sistema de I&I (Investigação & Inovação) do sector tecnológico da região algarvia nos mercados dos EUA e Alemanha. Pretende-se ainda avaliar potenciais oportunidades conducentes ao reforço do ecossistema regional e à atração de recursos qualificados.

Esta primeira ação de prospecção nos EUA, que aconteceu entre 7 e 12 de fevereiro, resultou num considerável número de contactos e parcerias estratégicas para as quatro entidades.

Numa das sessões «Living in Portugal», Miguel Fernandes, presidente da Algarve Evolution, a associação que representa as empresas do ecossistema tecnológico, respondeu às muitas questões que a plateia colocou em ambas as cidades americanas.

«É incrível a curiosidade que está a nascer nos Estados Unidos em relação ao nosso país e à nossa região. É como estar a viver o sonho americano mas, desta vez, ao contrário: as pessoas querem viver o sonho algarvio. Querem saber, não só como podem viver no nosso país, mas sobretudo como podem contribuir para o seu desenvolvimento económico. Foi muito gratificante sentir que mesmo a uma distância tão grande, existe vontade de participar ativamente no nosso ecossistema».

Por sua vez, Vanessa Nascimento, vice-presidente da Algarve Evolution, salientou ainda a importância da mensagem de apoio deixada pelo Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Pedro Pinto, tendo o mesmo referido que «Portugal é um país com uma visão de futuro e que demonstra de forma clara a sua aposta na sustentabilidade, no mar e no turismo, assim como na inovação, na competitividade e no digital».

Nesta missão não pode faltar uma visita à reputada California State University, East Bay, em Hayward, cidade geminada com Faro, que reconhece na sua congénere algarvia, um aliado de sucesso para a formação complementar dos seus estudantes. André Botelheiro, atual coordenador do Gabinete de Comunicação da Universidade do Algarve (UAlg) e chefe de Gabinete do Reitor, acompanhado de Hugo Barros, chefe da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA) da UAlg, reuniram-se com os dirigentes daquela academia.

A recente instalação do UAlg Tec Campus (aceleradora de empresas) na capital algarvia foi apresentada como um exemplo de estímulo ao ecossistema tecnológico e à afirmação internacional emergente. Desse encontro resultou ainda um protocolo de colaboração entre as duas universidades que será outorgado no dia 21 de fevereiro, por ocasião da visita do Reitor da UAlg, Paulo Águas, e que abrirá portas para um intercâmbio efetivo de toda a comunidade académica. Após o sucesso desta visita, seguem-se outras dirigidas ao mercado alemão.

Um sucesso para 14 empresas

Os californianos com interesse ​​em mudarem-se para o Algarve ou em investir em Portugal tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente os representantes de 14 empresas que aceitaram o desafio de aderir ao roadshow para mostrarem os seus produtos, serviços e aconselhamento.

No total, 688 pessoas inscreveram-se para assistir e participar. Os eventos começaram com um jantar de boas-vindas oferecido pela Open Media em Los Angeles para 40 convidados, com a presença do Cônsul Honorário de Portugal, Paulo Menezes.

Em São Francisco, o «Living in Portugal» contou com a presença do Cônsul Geral de Portugal, Pedro Perestrelo Pinto.

Dado o sucesso na Califórnia, serão organizados mais dois seminários «Living in Portugal» nos EUA, em junho e outubro deste ano. Os seguintes terão lugar no Altis Grande Hotel, em Lisboa, no dia 31 de março, e no Grande Real Villa Itália Hotel, em Cascais, no dia 1 de abril. No Algarve, a data marcada é 19 de abril, no Hotel Tivoli Carvoeiro.

As empresas participantes são: