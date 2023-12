Algarve Skate Awards premiou os melhores skaters da região em Faro

Os Algarve Skate Awards voltaram a distinguir os melhores deste desporto a nível regional, em Faro, no passado dia 15 de dezembro.

A segunda edição dos Algarve Skate Awards, realizada no Art Haus Club, em Faro, no passado dia 15 de dezembro, destacou os melhores do skate na região, conforme votado por um painel composto por associações e movimentos deste desporto, provenientes de todo o Algarve.

Os Algarve Skate Awards são uma iniciativa promovida pela Associação WallRide, com o apoio do Núcleo Skate de Portimão, C/S 8125 (Quarteira), Lagos Skate Culture e Skate Xpert (Albufeira).

Fundados com o propósito de promover e reconhecer o valor do skate no Algarve, estes prémios abrangeram diversas categorias, tais como: Skater do Ano (conteúdo de skate publicado, envolvimento com a comunidade, contribuição para a cena local e regional); Videopart do Ano (qualidade de edição, filmagens, criatividade, complexidade de manobras e estética geral); Manobra do Ano (dificuldade/complexidade da manobra, execução e originalidade); Espalho do Ano (reconhecimento especial); Foto do Ano (estética, enquadramento, timing, qualidade e originalidade); Loja do Ano (envolvimento com a comunidade, equipa de skate, apoio e promoção de eventos, elevação da prática do skate); Associação/Movimento do Ano (impacto positivo e duradouro no skate e na sociedade em geral, eventos, apoio comunitário, reabilitação de instalações e criação de condições para a prática); Rookie do Ano (destaque para skaters que, em pouco tempo, provaram a sua evolução.

Resultados do 2º Algarve Skate Awards:

Feminino:

Skater do Ano: Alexandra Barros (Faro);

Videopart do Ano: Alexandra Barros (Faro);

Manobra do Ano: Sofia Boragine (Faro);

Espalho do Ano: Heidi Monteiro (Olhão);

Rookie do Ano: Sofia Boragine (Faro).

Masculino:

Skater do Ano: Viriato Villas-Boas (Faro);

Videopart do Ano: Viriato Villas-Boas (Faro);

Manobra do Ano: Marcos Siqueira (Portimão);

Espalho do Ano: Daniel Peres (Lagos);

Rookie do Ano: Gabi Gaignard (Lagos).

Outras Categorias:

Foto do Ano: André Meleiro (Lagos);

Loja do Ano: Goodtimes Skateshop (Lagos);

Associação/Movimento do Ano: WallRide (Faro).

A organização expressou agradecimentos a todos que contribuem para o skate e suas comunidades, apelando a um 2024 com mais skate, esforço contínuo e reconhecimento do Algarve como uma região crucial para a cultura do skate nacional, e além.

A cerimónia encerrou com concertos das bandas MEDO e Devil in Me, sublinhando a forte conexão que o skate mantém com diversas culturas urbanas e artísticas.

O Algarve Skate Awards contou ainda com o apoio da Saudade Tattoo Quarteira, Skate Deluxe e GoodTimes Skateshop.