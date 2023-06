Algarve serve de palco às artes durante o mês de junho

Fique a par das atividades destinadas a crianças e jovens que se vão realizar por todo o Algarve ao longo do mês de junho.

Uma Bienal de arte(s) e património(s) dirigida aos jovens e às crianças e que quer, também, alimentar a infância e a juventude de todas as idades é a proposta do Plano Nacional das Artes em parceria com os municípios, os agrupamentos de escola e os agentes culturais de todo o território nacional, para promover uma verdadeira democracia cultural: a participação ativa de cada um na cultura de todos, como agentes culturais e educativos no seu Km2.

Uma Bienal, que decorre entre março e junho de 2023, para deslocar o território, virar o mapa e dar a volta ao país, com exposições, espetáculos, concertos, visitas, conferências, oficinas, entre outros eventos.

Deseja-se que seja uma festa para celebrar e tomar consciência da importância transformadora das artes: como podem “indestinar” a vida de cada um e das nossas comunidades e apresenta um programa de eventos para valorizar a criação e a programação para a infância e a juventude, os artistas, os professores e os mediadores, quer nas instituições culturais quer nas educativas – com o grande objetivo de transformar as instituições culturais em território educativo e as escolas em polos culturais.