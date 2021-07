Algarve junta-se à iniciativa transfronteiriça Atlazul

Iniciativa transfronteiriça Atlazul visa identificar e promover o potencial do crescimento azul, a investigação e inovação e a transferência de conhecimento.

A Região do Algarve, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), integra a iniciativa «Atlazul – impulso de uma aliança litoral atlântica para o crescimento azul», liderada pela Secretaria Geral da Ação Exterior da Conselharia da Presidência, Administração Pública e Interior da Junta de Andaluzia, esta semana lançada publicamente em Cádiz (Espanha).

Com o apoio dos fundos europeus, geridos no quadro do Programa INTERREG Espanha Portugal (POCTEP), o projeto visa identificar e promover o potencial do crescimento azul, a investigação e inovação e a transferência de conhecimento.

Por outro lado, no sentido de valorizar as sinergias entre os diversos sectores da economia azul, identificação do potencial de crescimento de cada região, pretende-se criar e definir estratégias regionais de crescimento azul e respetiva governança, bem como lançar as bases para a execução de futuros projetos com fundos europeus.

No ato de lançamento da iniciativa, a Região do Algarve esteve presente através do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, da Vice-Reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, e de Valentina Calixto, da Direção de Serviços do Desenvolvimento Regional da CCDR Algarve.

De Portugal, integram o projeto ATLAZUL a CCDR Algarve, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, a CCDR Alentejo, o Sines Tecnopolo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.) e a Docapesca, Portos e Lotas, SA.