Algarve está «na máxima força para receber o verão», segundo a RTA

Associação acredita na força do Algarve, numa altura em que alguns concelhos da região estão a braços com novas restrições devido à pandemia COVID-19.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) emitiu uma nota onde destaca a chegada «da época alta de verão ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística», encontrando «a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força».

Segundo esta Associação, «não só a região foi eleita como Melhor Destino de Praia do Mundo nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são 244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!».

A RTA lembra que «Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição».

Outra boa notícia é a de que o Algarve «é a região nacional com a maior subida anual de Praias com Qualidade de Ouro, galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas».

Albufeira é também o município nacional líder em Bandeiras Azuis, num total de 26 galardões hasteados em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu ao Algarve 91 Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da região.

A RTA lembra que «no último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada».

Finalmente, conclui a Associação turística da região, em novembro de 2020 «o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo».