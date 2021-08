Algarve é onde se pedem os créditos à habitação mais elevados

A segunda edição do Barómetro de Crédito Habitação do ComparaJá veio revelar que o Algarve é onde se pedem os créditos habitação mais elevados.

Batido apenas por Lisboa e pelo Porto, o distrito de Faro é umas das regiões onde se solicita mais dinheiro.

Apenas 17 por cento dos algarvios que utilizaram a plataforma gratuita do ComparaJá no primeiro semestre de 2021 pediram um valor inferior a 75 mil euros.

Por outro lado, 18 por cento procuraram casas de valores superiores a 175 mil euros. Ainda assim, a maioria dos algarvios (64 por cento) procurou casas entre os 75 mil e os 175 mil euros.

É de destacar que o Algarve apresenta a segunda maior percentagem (5 por cento) no que diz respeito a casas com preços superiores a 300 mil euros.

Um outro dado interessante relacionado com o crédito habitação no distrito de Faro tem que ver com a idade de quem solicita crédito.

Dos algarvios que precisaram de um crédito habitação e que utilizaram o ComparaJá, 11 por cento têm mais de 50 anos. O Algarve é, empatado com o distrito de Évora, o distrito mais «velho» no que ao crédito habitação.

No que diz respeito à tipologia de casa comprada no Algarve, há um pormenor curioso.

Em Faro, os números de casas com dois quartos são muito semelhantes aos números de casas com três quartos.

Segundo os dados do barómetro, 34 por cento dos algarvios compraram um T2 e 35 por cento compraram um T3.

É de notar também que este foi o distrito com mais T1 comprados (17 por cento).

Estes são alguns dados conclusivos da segunda edição do Barómetro de Crédito Habitação que o ComparaJá promove com o intuito de destacar e premiar as respetivas entidades bancárias em determinadas categorias.

Para este estudo foram utilizados os perfis dos 11 mil utilizadores da plataforma no primeiro semestre de 2021.