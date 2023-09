Algarve é o «Melhor Destino de Praia da Europa» pela 10.ª vez

O Algarve conquistou, pela décima vez e quinto ano consecutivo, o título de «Melhor Destino de Praia da Europa», atribuído pelos World Travel Awards.

A distinção foi anunciada esta sexta-feira, durante a cerimónia da 30.ª edição destes que são considerados os mais prestigiados prémios da indústria de turismo e viagens.

A região conquistou, uma vez mais, a preferência dos principais líderes do setor do turismo, que votaram para premiar a melhor oferta turística a nível europeu, ficando à frente de outros destinos de praia de renome como Cannes (França), Corfu e Costa Navarino (Grécia), Maiorca e Marbella (Espanha) e Sardenha (Itália).

«É uma honra receber esta distinção pela décima vez. Continuamos empenhados em dar a conhecer aos viajantes a beleza natural do Algarve. Como tal, este prémio vem reconhecer o trabalho de todos os profissionais do setor do turismo da região que, pela sua dedicação e profissionalismo, contribuem diariamente para fazer deste o melhor destino balnear da Europa», declara André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

Tendo em conta o impressionante histórico da região na conquista deste galardão (o que aconteceu em 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), este reconhecimento internacional dá ao Algarve a possibilidade de consolidar o seu já inegável estatuto de paraíso à beira-mar.

A beleza e a diversidade de cenários que as praias da região oferecem ao longo de 200 quilómetros (km) de costa, desde extensas falésias a pequenas enseadas escondidas, aliadas ao sol e às temperaturas amenas que se fazem sentir durante todo o ano continuam a fazer as delícias dos amantes do mar. Seja apanhar banhos de sol, fazer passeios na praia, praticar surf ou mergulho, ou velejar ao longo da costa, o Algarve oferece propostas e atividades aquáticas para todos os gostos.

Nesta edição dos World Travel Awards foram também distinguidas várias empresas que representam o que de melhor se faz ao nível do turismo do Algarve. Entre os vencedores estão Associados da Associação Turismo do Algarve (ATA) como a Abreu DMC Portugal, Amazing Evolution, Conrad Algarve, Dunas Douradas Beach Club, Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, Monte Santo Resort e Vale do Lobo.