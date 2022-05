Algarve Design Meeting terá uma exibição de curtas-metragens

Produzidas por alunos do curso de Imagem Animada, da UAlg.

O pátio da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, recebe no dia 24 de maio, às 21h30, a apresentação de uma série de curtas-metragens realizadas no âmbito do curso de Imagem Animada da Universidade do Algarve (UAlg).

As curtas-metragens foram realizadas sob a direção dos docentes e pelos alunos no âmbito da frequência de unidades curriculares do curso.

Esta ação está integrada na 11ª edição de mais um Algarve Design Meeting, certame organizado pelos alunos de Design da Comunicação da Academia algarvia, que decorre entre 23 e 28 de maio.