Algarve Craft & Food termina com sessão de encerramento em Faro

Algarve Craft & Food termina na sexta-feira, dia 23, às 16h30, no Museu Regional de Faro, num evento onde será feito o balanço de três anos.

O projeto Algarve Craft & Food termina este ano, deixando no terreno 20 novos programas de turismo criativo, uma coleção de 13 peças para a restauração ou para usar em casa, um vídeo promocional e uma brochura sobre artes e ofícios do Algarve.

O encerramento oficial do projeto acontece já esta sexta-feira, dia 23, às 16h30, no Museu Regional de Faro, onde se fará o balanço de três anos de atividade em torno das indústrias culturais e criativas da região.

Além da apresentação dos resultados do projeto, serão entregues os prémios aos vencedores da melhor reportagem e dos melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito dos «Prémios Algarve Craft & Food».

O evento é aberto à comunicação social e está integrado no Handsome – Festival Internacional de Turismo Criativo do Algarve, uma iniciativa do projeto Algarve Craft & Food promovida pela Região de Turismo do Algarve, Tertúlia Algarvia e cooperativa QRER, com cofinanciamento do CRESC Algarve 2020.

PROGRAMA

16h30: Sessão de boas-vindas (RTA)

16h45: Balanço do projeto (Tertúlia Algarvia e QRER)

17h15: Entrega de Prémios Algarve Craft & Food

17h30: Conversa criativa «Turismo Criativo no Algarve: a perspetiva dos protagonistas» (Alexandra Santos, Designer; Lilia Lopes, Ceramista; Chef Bruno Viegas e Chef Alexandra Caetano. Moderação: Marco Lopes, Diretor do Museu Regional do Algarve)

18h15: Encerramento com animação musical

Quem quiser marcar presença terá de confirmar a sua participação no evento através do e-mail planeamento@turismodoalgarve.pt.