Algarve candidato ao Melhor Destino de Praia do Mundo 2021

O Algarve está de novo nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de 54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em 2021.

Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do mundo

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional «O Algarve fica-te bem / The Algarve looks good on you» está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo nos CIFFT «People’s Choice» Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme «O Algarve fica-te bem» tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_.

Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online aqui.