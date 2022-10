Algarve Active Ageing de novo distinguido pela Comissão Europeia

O Algarve foi novamente distinguido pela Comissão Europeia como um Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável, agora com classificação máxima de 4 estrelas.

Durante a cerimónia, Sandra Pais, docente da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg e coordenadora do Algarve Active Ageing – Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável/ EIP – AHA, apresentou uma comunicação intitulada «Training Nursing Home Professionals to work in context of the pandemic».

Aquiles Marreiros, representante da CCDR Algarve, também participou numa mesa-redonda subordinada ao tema «Alinhar políticas e prioridades regionais para o desenvolvimento de ambientes inteligentes, saudáveis e amigos das pessoas idosas».

Da região do Algarve estiveram ainda presentes na cerimónia o presidente do ABC, Nuno Marques, a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, e o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Em 2019, a Região do Algarve já tinha sido distinguida como Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável, reconhecida pela Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável (EIP – AHA) da Comissão Europeia.

Em 2022 vê, assim, renovado o reconhecimento, passando de 1 estrela (2019) para a pontuação máxima de 4 estrelas (2022).

Este reconhecimento resulta da candidatura coordenada por Sandra Pais, docente da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, em nome da Região, no âmbito dos Projetos CENIE e PSL (projetos INTERREG V-A, Espanha-Portugal – POCTEP, 2014-2020, financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER), e liderada conjuntamente com a CCDR-Algarve.

O Algarve Active Ageing – A3 é um consórcio de inúmeras organizações na ótica da hélice quadrupla (academia, governança, empresas e sociedade civil), que trabalham de forma colaborativa no desenvolvimento de soluções inovadoras que possam ter impacto nas populações.

Este consórcio é um catalisador para a criação de sinergias positivas entre os diversos parceiros, com o objetivo de estabelecer uma abordagem abrangente e baseada na inovação para o envelhecimento ativo e saudável na Região do Algarve.

O reconhecimento máximo de 4 estrelas foi conseguido com base nas boas práticas que as diversas entidades regionais desenvolveram no âmbito da promoção do envelhecimento ativo e saudável, reunidas no Prémio de Boas Práticas 2022 Algarve Active Ageing – A3, que decorreu no dia 18 de março e contou com 55 boas práticas de 167 promotores e copromotores dos 16 municípios do Algarve, distribuídas por quatro categorias: saúde, território inclusivo, coesão e participação social e economia grisalha.

É importante destacar o papel que os programas Portugal Inovação Social, Cresc Algarve, Portugal 2020 e Poctep tiveram no financiamento de muitas das boas práticas bem como dos municípios da região que são cofinanciadores de muitas delas.

O ABC – Algarve Biomedical Center foi também um elemento chave no apoio ao envelhecimento ativo e saudável, pelas múltiplas respostas que propulsionou no combate à COVID-19, que permitiram que a região do Algarve tivesse uma das melhores respostas a nível nacional e que muitas das boas práticas implementadas na luta contra a pandemia fossem replicadas por outras regiões, aspeto fundamental na avaliação para a obtenção da classificação máxima.

Adicionalmente foi muito valorizado o papel que o ABC teve na criação dum site para o centro de referência, a criação da REPENSA – Rede Portuguesa de Envelhecimento Saudável e Ativo e o Observatório Nacional para o Envelhecimento.

Segundo Sandra Pais, coordenadora da candidatura, «o desafio de manter o trabalho e sinergias entre as diversas instituições regionais mantem-se, centrando-se sempre na premissa de trabalharmos em conjunto, academia, governança, empresas e sociedade civil, para encontrar novas e melhores respostas e serviços para a população do Algarve, que respondam às suas necessidades ao longo do ciclo de vida».

85 stakeholders regionais envolvidos

Esta distinção da Comissão Europeia resulta do trabalho desenvolvido nos últimos anos pelos 85 stakeholders regionais que fazem parte deste ecossistema: