Algarve 2030 apoia novos Cursos Superiores Profissionais da UAlg

O Programa Regional Algarve 2030 decidiu financiar os CTeSP da UAlg e modernizar os equipamentos necessários para o seu funcionamento.

A Universidade do Algarve (UAlg) vai promover amanhã, sexta-feira, dia 27 de julho, um webinar subordinado ao tema «Acesso a Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)», através da plataforma ZOOM, com o objetivo de divulgar a oferta formativa neste domínio para o ano letivo 2023/2024 que, este ano, conta com o apoio do programa Algarve 2030.

A oferta formativa da UAlg prevê 13 CTeSP e a inscrição no webinar é obrigatória e pode ser realizada aqui.

A primeira fase de candidatura aos CTeSP é efetuada online, já está a decorrer e termina no dia 11 de agosto, estando a 2.ª fase de candidaturas marcada entre os dias 20 e 24 de setembro.

Todas as informações e candidaturas online podem ser efetuadas aqui.

Recorde-se que os CTeSP são formações de ensino superior de duração mais curta do que a licenciatura, com uma componente de formação geral, técnica e científica que permite capitalizar para percursos de nível superior, e que oferecem uma experiência prática, que se estende ao mercado de trabalho, através da realização de um estágio profissional.

«Consciente de que esta oferta formativa permitirá alargar a procura do ensino superior através da diversificação e da especialização da oferta formativa, e melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho, designadamente em áreas de especialização que respondam a necessidades dos setores prioritários identificados no âmbito da Estratégia Regional, o Algarve 2030 decidiu apoiar a UAlg, não só por via do financiamento ao funcionamento dessa oferta, mas também no apoio ao reforço e modernização do equipamento tecnológico necessário ao seu funcionamento», denota a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento (CCDR) do Algarve.

Para o Programa Regional (PO) Algarve 2030, «a aposta nas qualificações de nível superior são a melhor garantia de convergência da região com o esforço que o país vem realizando, e condição necessária para a diversificação da base económica regional e para a melhoria da competitividade do nosso tecido empresarial».

Com o objetivo de garantir uma maior previsibilidade no acesso aos fundos europeus, será publicado até ao final de 2023 o plano anual de avisos, que permitirá aos potenciais beneficiários conhecer os concursos que estarão disponíveis em 2024.

O Algarve 2030 estrutura-se em torno de cinco objetivos estratégicos (OP): por um Algarve mais inteligente, mais verde, mais conectado, mais social e mais próximos dos cidadãos, para aplicação, entre 2021 e 2027, de um montante global de 780 milhões de euros.

Os avisos abertos no âmbito do PO Algarve 2030, com apoio dos fundos europeus geridos na região, podem ser consultados aqui.