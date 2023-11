Alegria do Natal vai invadir Silves de 6 de dezembro a 7 de janeiro

A Praça Al-Muthamid volta a ser palco do Silves Alegria do Natal, entre os dias 6 de dezembro e 7 de janeiro, com atividades para todos.

A Alegria do Natal volta a invadir a cidade de Silves, de 6 de dezembro a 7 de janeiro, com mais uma edição do Silves Alegria do Natal, que conquistará a Praça Al-Muthamid com um diversificado leque de novidades, animação, decorações e espetáculos.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves e tem entrada livre.

Uma rampa com piscina de bolas, um carrossel e comboio de Natal, os divertidos animais mecânicos, o habitual mercadinho, locais com decoração especial para registo fotográfico e diferenciadoras propostas com espetáculos natalícios, onde se inclui circo, teatro, gospel, concertos de Natal e de Ano Novo, marionetas, magia e dança são alguns dos atrativos, desta edição, dirigidos a crianças e famílias.

Adicionalmente, e à semelhança das edições anteriores, as vilas de Armação de Pêra e de São Bartolomeu de Messines tornam-se, também, núcleos de animação, com decoração alusiva ao evento e atividades especiais.

A autarquia de Silves «convida todas as crianças e famílias a viver a alegria do Natal, passando momentos de partilha únicos e experiências inesquecíveis neste espaço marcado pela animação, cor, boa disposição, magia e espirito natalício», denota.

Oportunamente, segundo a autarquia, será anunciada toda a programação do evento nos canais do município.

«Em dezembro e janeiro contamos com todos para esta experiência mágica que é a Alegria do Natal em Silves», dizem ainda.

Calendarização e horários Silves Alegria do Natal:

-De 6.dezembro.2023 a 7.janeiro.2024 (diariamente);

-Horário: 14h00-20h00 (exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, cujo horário será reduzido, das 14h00 às 18h00);

-Encerra nos dias 25 de dezembro.2023 e 01 de janeiro.2024;

Informação atualizada pode ser encontrada aqui.