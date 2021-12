ALDI investe em novas lojas em Silves e em VRSA

ALDI volta a apostar no Algarve com a inauguração de duas novas lojas em Silves e Vila Real de Santo António (VRSA).

Depois da abertura da sua maior loja em Portugal no concelho de Albufeira em agosto, a ALDI volta a apostar no Algarve com a inauguração de duas novas lojas em Silves e Vila Real de Santo António.

Nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, a ALDI Portugal abre uma nova loja em Silves. Menos de uma semana depois, no dia 22, o retalhista alimentar inaugura, também, um novo espaço, desta vez em Vila Real de Santo António.

Com estas aberturas, a ALDI conta agora com 17 lojas no Algarve e 105 de norte a sul do país.

Os novos ALDI Silves e Vila Real de Santo António, prometem oferecer uma experiência de compra simples e rápida, onde os clientes vão poder encontrar produtos diferentes, alimentares ou de bazar, sazonais ou referentes a semanas temáticas.

A loja de Silves contará com uma área de vendas de 800 m2, enquanto a de Vila Real de Santo António terá uma disposição diferente, que se distribui por dois pisos: um de loja e outro de estacionamento. Em ambas as localizações, os lugares de estacionamento são gratuitos.

Para assinalar a inauguração de mais duas lojas ALDI, o retalhista alimentar vai oferecer um cabaz constituído por produtos ALDI (unidades limitadas) aos clientes que realizarem compras de valor igual ou superior a 50 euros nas novas lojas, nos respetivos dias de abertura (consultar os folhetos de abertura aqui).

Desta forma, o retalhista pretende dar a conhecer algumas das suas marcas e demonstrar a excelente relação de qualidade a preços competitivos dos seus produtos.

No âmbito da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e do compromisso do Grupo ALDI Nord para com a promoção do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos do grupo é a concretização de doações alimentares em todas as lojas ALDI em Portugal.

É nesse contexto que o retalhista discount anuncia que as novas lojas de Silves e Vila Real vão ter uma parceria com o Banco Alimentar do Algarve.

Com a abertura das novas lojas de Silves e Vila Real de Santo António, a ALDI Portugal criou cerca de 40 novos postos de trabalho.