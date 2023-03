ALDI abre nova loja em Loulé e cria 20 novos postos de trabalho

A ALDI Portugal prepara-se para inaugurar uma nova loja em Loulé no dia 15 de março, reforçando a sua cobertura neste concelho.

O retalhista alimentar vai abrir uma nova loja em Loulé, que já conta com as lojas de Almancil, uma das primeiras lojas ALDI no país, inaugurada em 2006, e Boliqueime, inaugurada em 2015.

Com o novo espaço, o grupo totaliza 19 lojas no Algarve, e consolida, assim, a sua presença no sul do país, onde se assume como um dos mais relevantes players do retalho alimentar.

A terceira loja em Loulé vem reforçar a oferta discount naquele que é o município mais extenso e populoso do Algarve e o projeto de construção visou não só ir ao encontro da procura existente na região, como também contribuir para a criação de emprego a nível local e de oportunidades de mobilidade para os atuais colaboradores.

Com mais de 400 colaboradores na zona do Algarve, a nova loja em Loulé permitiu contratar mais 20 e integrar colaboradores de outras lojas ALDI na nova equipa desta loja, consoante as suas preferências e proximidade à sua zona de residência.

Além de contribuir para o dinamismo da economia local, a loja de Loulé apresenta uma imagem completamente integrada na arquitetura envolvente, uma vez que o edifício da loja foi desenvolvido por forma a enquadrar-se com os edifícios do centro histórico da cidade.

O edifício respeita os alinhamentos dos edifícios vizinhos e retoma as cores da histórica arquitetura louletana.

O projeto de construção da nova loja envolveu a recuperação de um antigo poço que se encontrava no terreno, num espaço de domínio público, com vista a integrar este elemento da cidade – que se encontra inativo e devidamente tapado na paisagem da loja.

Incluiu ainda a melhoria dos acessos circundantes, com a criação de uma rotunda para maior comodidade na circulação e acesso de todos os clientes à loja, que faz também ligação à entrada da mina de Sal-Gema e a uma das vias principais de Loulé.

Com uma área total de vendas de 1.244 metros quadrados, o novo espaço vai abrir já com painéis fotovoltaicos instalados e em funcionamento na cobertura da loja, contribuindo, desde o início, para um consumo mais eficiente e uma maior poupança energética.

Possui também um parqueamento exterior gratuito com 89 lugares de estacionamento, que, sendo este um concelho forte no que respeita ao turismo, também foi pensado para receber autocaravanas, contando com dois lugares para esse efeito.

«Loulé tem cerca de 72 mil habitantes e, além de ser a mais extensa e populosa das cidades do Algarve, é também um dos destinos mais procurados pelos turistas. Com toda esta movimentação e densidade populacional, surge a necessidade de aumentarmos a nossa zona de influência e de garantirmos que quem vive ou está de férias encontra uma loja ALDI a poucos minutos da sua zona de residência ou alojamento», explica João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Construction da ALDI Portugal.

Situada na Rua Afonso de Albuquerque 270, a nova loja de Loulé irá permitir apoiar a comunidade local de forma contínua, através da parceria com o Banco Alimentar do Algarve para a doação de excedentes alimentares, prestando, este último, ajuda a cerca de 27.800 pessoas com carências alimentares em toda a região, através das mais de 120 Instituições de Solidariedade Social (IPSS) com as quais trabalha.

Para conhecer o novo espaço e celebrar a recém-chegada loja à freguesia, está prevista a visita de uma comitiva da Câmara Municipal de Loulé, ao longo da manhã de dia 15.

O dia de abertura será marcado por descontos exclusivos em artigos de bazar (alguns com descontos até 75 por cento), pela oferta de um vale de 5 euros para ser descontado numa próxima visita, e, ainda, de uma planta de boas-vindas.

A experiência em loja será enriquecida com as comodidades que os clientes já conhecem e apreciam, como é o caso da máquina self-service de sumo de laranja 100 por cento natural, com laranjas frescas do Algarve; a premiada secção de pastelaria e padaria («Escolha do Consumidor»), com pão quente cozido e reposto várias vezes ao dia; uma zona composta de frescos na entrada de loja, onde grande parte já é de origem nacional; e ainda artigos de bazar exclusivos a preços muito competitivos, onde se inclui a pequena eletrónica, artigos de decoração e jardim, têxteis para o lar e muitos outros.