Aldeia da Cortelha apresenta Feira da Aguardente e Mel

A Aldeia da Cortelha volta a ser palco da Feira da Aguardente e Mel, mostrando o que de melhor é produzido na Serra do Caldeirão.

No interior do concelho de Loulé, a aldeia da Cortelha prepara-se para acolher a Feira da Aguardente e do Mel, no sábado, dia 11 de março, no Polidesportivo local.

O objetivo é o de realçar e valorizar os dois produtos ancestrais da serra algarvia, que continuam, nos dias de hoje, a destacar-se ao nível da dinâmica social e económica, e também na projeção turística da região.

O programa tem início às 9:00 horas com um passeio pedestre com cerca de 10 quilómetros (km) de extensão, pelos trilhos da zona, com passagem por destilarias de medronho.

Os caminhantes terão a possibilidade de visitar as caldeiras em pleno funcionamento e assistir ao vivo à destilação do néctar, que habitualmente se faz nesta altura do ano.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas através de e-mail (www.amigosdacortelha.pt).

A chegada dos caminhantes à Feira da Aguardente e Mel está prevista para o meio-dia, hora que coincide com a abertura dos expositores e um pouco depois, no espaço de restauração, começarão a ser servidas as iguarias serranas, confecionadas segundo as receitas intemporais e com produtos também eles sazonais e locais, de onde se destacam as papas de milho e a chouriça assada.

Segue-se a animação musical com a Orquestra Garvefole e o Rancho Folclórico «As Mondadeiras das Barrosas».

A música prossegue à hora de jantar e pela noite dentro com a animação de Ruben Filipe.

Além dos principais produtores locais de aguardente e mel, marcam também presença agricultores e artesãos, dando assim possibilidade aos visitantes de degustar e adquirir os produtos.

A primeira edição «resultou num enorme sucesso, fruto dos inúmeros expositores presentes, bem como da adesão de muitos visitantes, que nesta altura do ano procuram o interior algarvio para vislumbrar as belas paisagens, saborearem a gastronomia serrana e presentearem os melhores usos e costumes da Serra do Caldeirão», segundo a organização.

A Associação dos Amigos da Cortelha organiza o certame com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.