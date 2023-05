Alcoutim volta a acolher as Jornadas do Mundo Rural

Município e Associação Cumeadas promovem as Jornadas do Mundo Rural, dias 19 e 20 de maio, no Espaço Guadiana, em Alcoutim.

As Jornadas do Mundo Rural têm como objetivo promover o debate e a partilha de conhecimentos sobre questões relacionadas com o desenvolvimento do território rural, a gestão do território, a alimentação sustentável, a preservação da natureza e da paisagem, bem como a promoção dos sistemas multifuncionais nas áreas rurais.

Durante dois dias, os participantes terão a oportunidade de discutir e refletir sobre questões como o ordenamento do território, a gestão integrada do território, a alimentação sustentável, a preservação da natureza e da paisagem, bem como a importância dos sistemas multifuncionais nas áreas rurais.

O programa abrange diversos painéis, com a participação de especialistas e profissionais de renome nas áreas em discussão.

Serão apresentadas palestras e debatidos temas como as perspectivas futuras para os territórios de baixa densidade, a gestão dos territórios das áreas rurais, a desertificação e o desenvolvimento rural, entre outros.

Além disso, haverá momentos de partilha de projetos e iniciativas bem-sucedidas, como o Festival da Comida Esquecida e o projeto Prato Certo – Alimentação + Sustentável.

Será também lançado o livro «Alcoutim, um Património Arquitetónico e Paisagístico a Valorizar», que contribuirá para o conhecimento e valorização do património local.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim afirma que «esta iniciativa é de extrema importância para promover o debate e a troca de conhecimentos sobre questões fundamentais relacionadas com o desenvolvimento do nosso território rural. Através destas jornadas, esperamos fomentar a discussão e encontrar soluções para os desafios que enfrentamos no mundo rural. Queremos incentivar a implementação de sistemas multifuncionais que valorizem os recursos existentes, promovam a diversificação económica e melhorem a qualidade de vida das populações locais».

A participação nas Jornadas do Mundo Rural é gratuita, mas carece de inscrição prévia aqui.