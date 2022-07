Alcoutim quer combater «Analfabetismo Motor» das crianças

Programa com atividades desportivas diversas.

A Câmara Municipal de Alcoutim, em parceria com a Associação Alcance, está a realizar o programa «Sextas-Feiras Desportivas», com o objetivo de criar uma oferta diversificada de atividades desportivas, direcionadas para os alunos do 1º ciclo das escolas do concelho, a decorrer em Martim Longo e Alcoutim, às sextas-feiras, no período da manhã nos meses de julho e agosto.

Desta forma, a autarquia quer contribuir para «a sensibilização e experimentação de novas práticas. Manter hábitos saudáveis é importante em qualquer fase da vida, mas é na infância que adquirimos o gosto por ter um estilo de vida que preza pela saúde e pelo bem-estar».

O programa é um complemento às Férias Animadas e está a decorrer desde o passado dia 20 junho. É composto por atividades físicas e motoras diversificadas como o andar de bicicleta, nadar, patinar, circuitos, ginástica, tag rugby e outros jogos.

Carlos Neto, um dos professores responsáveis, afirma que «as nossas crianças brincam e mexem-se cada vez menos. O analfabetismo motor tornou-se um problema gravíssimo. Ao querermos superprotegê-las daquilo que entendemos ser perigoso, estamos a comprometer o seu desenvolvimento e a impedi-las de se tornarem adultos funcionais, tanto em termos físicos, como cognitivos».

Já Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, explica que «esta iniciativa tem como objetivos promover e dinamizar a prática desportiva, sobretudo nas crianças e jovens, dando-lhes a conhecer novas atividades e afastando-os do sedentarismo, criar oportunidades de prática desportiva informal e cativar as crianças e jovens».