Alcoutim prepara-se para celebrar os 49 anos do 25 de Abril

Alcoutim também preparou um programa para comemorar o 49º aniversário do 25 de Abril de 1974, com destaque para o concerto de Afonso Dias.

O município de Alcoutim vai iniciar no próximo sábado, dia 22 de abril, o programa de comemorações dos 49 anos da Revolução dos Cravos. Para assinalar a efeméride, a Câmara Municipal de Alcoutim preparou várias iniciativas alusivas a este acontecimento.

É já este sábado que será apresentado o espetáculo de teatro e música «Café Chiado 74», que pretende retratar a madrugada do dia 25 de abril de 1974, no Bairro do Chiado, em Lisboa.

No café Boate Chiado 74, com música ao vivo e bailarinas, ouvem-se, através das rádios, as notícias das movimentações do Movimento das Forças Armadas (MFA), assim como as novidades trazidas pelos lisboetas. O espetáculo é de entrada livre, pelas 21h30, no Espaço Guadiana, em Alcoutim.

No dia 24 de abril, próxima segunda-feira, está prevista a visita dos alunos do Ensino Básico à exposição «Carlos Brito – Vida e Obra», na Praça da República.

No Dia da Liberdade, terça-feira, dia 25 de abril, terão lugar as comemorações oficiais do 49º aniversário. O programa terá início às 10h00, na Praça da República, com o hastear das Bandeiras, seguido de arruada com banda musical e da Cerimónia de Atribuição à Biblioteca Municipal da denominação «Biblioteca Municipal Carlos Brito», na Casa dos Condes, com um momento musical com Afonso Dias

A Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril tem início marcado para as 10h45, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho.

A data em questão marca também o arranque das celebrações do 50º aniversário do 25 de abril (2024), para o qual a autarquia está a desenvolver um projeto sobre o tema «Liberdade», constituído por diversas ações a serem desenvolvidas no biénio 2023-2024, em estreita colaboração com diversas instituições locais e membros da comunidade local, onde se integram espetáculos de música, teatro, oficinas de expressão plástica, workshops, levantamento de PCI-Memórias, entre outras relacionadas com o 25 de Abril e a Liberdade

O projeto conta, adicionalmente, com duas ações: a realização de um vídeo de autor com base no livro «Águas do Meu Contar», de Carlos Brito, um ciclo de contos baseados no mesmo livro e outras estórias de resiliência e liberdade, que integram o projeto «FORTours IB», código da operação «0779_FORTOURS_IB_5_E, Fortificações de Fronteira: fomento do turismo cultural transfronteiriço», aprovado no âmbito da 6.ª convocatória do programa operativo INTERREG VA Espanha Portugal (POCTEP 2014-2020).

Estas serão desenvolvidas até junho de 2023.

Nesse sentido, a autarquia de Alcoutim «convida todos o munícipes a associarem-se às comemorações do 49.º aniversário do 25 de Abril».