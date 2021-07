Alcoutim mostra «Turismo de Fronteira» em «Noite de Fado e Flamenco»

Nova marca para desenvolver o turismo no concelho.

A Câmara Municipal de Alcoutim, numa parceria com o município espanhol de Sanlúcar de Guadiana, apresenta amanhã, sábado, dia 10 de julho, a marca «Turismo de Fronteira», com base numa estratégia de desenvolvimento local, que visa potenciar o crescimento turístico do concelho.

A sessão de apresentação irá realizar-se no Espaço Guadiana, em Alcoutim, às 17 horas (hora portuguesa), e é dedicada aos operadores turísticos das regiões transfronteiriças, para divulgação do projeto. Na cerimónia estarão presentes os presidentes de ambos os municípios.

Também enquadrada nesta estratégia está marcada, na mesma data, a «Noite de Fado e Flamenco», na Praça da República, em Alcoutim.

O programa inicia-se com uma breve apresentação da marca «Turismo de Fronteira» à população de ambos os municípios, às 21h00 (hora portuguesa).

A noite segue com diversos momentos musicais: um concerto na voz da fadista Marta Alves, um espetáculo de flamenco com os Cuadro Flamenco Pura Esencia, e animação com DJ set Delírios Ibéricos e Perro Andaluz.

Os eventos serão realizados, garante a autarquia alcouteneja, «respeitando as indicações da Direção-Geral de Saúde».