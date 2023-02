Alcoutim homenageia vida e obra de Carlos Brito em exposição

Alcoutim vai inaugurar a exposição foto-biográfica «Carlos Brito – Vida e Obra», recordando o percurso do antigo deputado e militante do PCP.

A inauguração «Carlos Brito – Vida e Obra» prepara-se para inaugurar no próximo sábado, dia 11 de fevereiro, na Praça da República, em Alcoutim, às 15h30, seguindo-se a pré-apresentação da sua mais recente obra «Estar Presente», no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 15h45.

Esta exposição foto-biográfica retrata «uma vida dedicada à defesa de ideais e convicções e de luta pela liberdade, por um país desenvolvido e socialmente justo», de acordo com a Câmara Municipal de Alcoutim.

Carlos Brito não só faz parte da história política de Portugal das últimas décadas, como tem o nome ligado à história recente de Alcoutim, a terra que considera de origem e à qual tem dedicado os últimos anos.

Conforme o próprio referiu, «as comunidades fortalecem-se conservando e valorizando a memória dos seus filhos mais ilustres e projetando o seu exemplo nas vicissitudes do presente e apontando-o para iluminar os caminhos do futuro».

Nota biográfica de Carlos Brito:

Carlos Alfredo de Brito nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo (Moçambique), a 9 de fevereiro de 1933, vindo residir para Alcoutim com apenas quatro anos, onde frequentou o ensino primário.

Em 1946, transferiu-se para Lisboa, matriculou-se na Escola Veiga Beirão e estudou Contabilidade no Instituto Comercial de Lisboa.

A partir de 1950 envolveu-se na luta oposicionista contra a ditadura, sendo preso pela primeira vez pela PIDE em 1953, por integrar a direção universitária do Movimento de Unidade Democrática (MUD Juvenil). Após sair da prisão, foi convidado para militante do Partido Comunista Português (PCP), passando a viver na clandestinidade como funcionário do partido.

Voltou a ser preso em 1956 (durante sete meses) e em 1959 (ao longo de sete anos e dois meses), sob a acusação de ser membro, funcionário e desempenhar funções de direção no PCP. Voltou à clandestinidade e estudou, durante um ano, em Moscovo, na escola do Partido Comunista da União Soviética para quadros estrangeiros.

Em 1967 integrou o comité central do PCP e, passados três anos, ingressou na sua comissão executiva, o principal organismo de direção do partido no interior do país. Após o 25 de abril de 1974 incorporou a comissão política do comité central do partido.

Durante 16 anos desempenhou as funções de deputado. Primeiro, na Assembleia Constituinte, onde foi vice-presidente do grupo comunista e, depois, na Assembleia da República, onde ao longo de 15 anos foi líder parlamentar do PCP.

Em 1980 foi candidato à presidência da República, tendo desistido, nas vésperas do ato eleitoral, a favor da candidatura do general Ramalho Eanes.

Em 1999 fixou residência em Alcoutim, onde se inseriu ativamente na vida local, contribuindo qualificadamente para o desenvolvimento e progresso do concelho.

Pertenceu aos corpos sociais de algumas agremiações, fundou o «Jornal do Baixo Guadiana» (em 2000) e foi membro da Assembleia Municipal.

No ano 2003, devido a divergências políticas e ideológicas, quebrou a sua relação com o PCP, continuando a manter as suas ideologias, apesar de fomentar um espírito de mudança e renovação.

Iniciou-se muito jovem na atividade literária, publicando poemas e artigos em revistas de cultura e na imprensa diária e regional.

Em 1992, foi nomeado diretor do jornal «Avante», cargo que ocupou durante seis anos. A sua obra literária reflete o seu intenso e longo empenhamento político, mas só começou a publicar os seus livros, além de textos de intervenção política, quando cessou as funções de líder parlamentar, em 1991.

Soma quase duas dezenas de obras publicadas, entre poesia, ficção, memórias e sobre a problemática do desenvolvimento regional. Colaborou igualmente em várias obras coletivas e está representado em diversas antologias.

Ao longo do seu percurso de vida foi agraciado com diferentes condecorações, nomeadamente a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1997), grande oficial da Ordem da Liberdade (2004), pelo presidente da República, a medalha de mérito municipal, grau prata (1996) e a medalha de honra (2019), ambas pela Câmara Municipal de Alcoutim.