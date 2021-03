Protocolo celebrado com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Alcoutim.

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou ontem, quarta-feira, dia 3 de março, a assinatura de um protocolo com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do concelho de Alcoutim (ADS de Alcoutim), no âmbito do qual irá apoiar a instituição com uma verba que ascende aos 10 mil euros.

A ADS de Alcoutim, com sede em Giões, é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo prevenir e combater doenças que possam ser transmitidas dos animais para as pessoas, assim como doenças dos animais que prejudiquem a rentabilidade económica de uma exploração pecuária.

Para além de Alcoutim, a ADS desenvolve as suas atividades nos concelhos de Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.

Nos termos do acordo, a ADS de Alcoutim compromete-se, no que se refere às explorações localizadas nos concelhos que o integram, a assegurar o controlo sanitário periódico e permanente das explorações pecuárias, prevenir e combater as doenças infeciosas e parasitárias, através de medidas de higiene e profilaxia, quer médica, quer sanitária, melhorar as condições higiénicas das explorações e colaborar com os municípios, no que se refere à preparação e realização de iniciativas que se enquadrem no âmbito da prossecução de objetivos comuns.

Serão ainda signatários do referido protocolo, que visa a promoção da saúde pública e veterinária, os municípios de Loulé e São Brás de Alportel, que após ponderação do número de explorações em cada concelho, número de ações previstas e distancia percorrida em cada território, se comprometem a atribuir comparticipações financeiras à ADS no montante de 9 mil euros e 750 euros, respetivamente.