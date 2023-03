Alcoutim faz obras na Ermida da Nossa Senhora da Conceição

Município de Alcoutim vai proceder a obras de renovação e valorização da Ermida da Nossa Senhora da Conceição.

O município de Alcoutim assinou hoje, 8 de março, o contrato de empreitada de Renovação e Valorização da Ermida da Nossa Senhora da Conceição.

A empreitada tem um preço de 398.304,18 euros (acrescido de IVA, à taxa legal em vigor) e um o prazo de execução de 240 dias a contar da data do auto de consignação de trabalhos.

A intervensão será executada num prédio urbano, localizado no serro da Nossa Senhora da Conceição e na área adjacente à Ermida, na vila de Alcoutim.

Esta consiste na reconstrução parcial de muros existentes, na reparação da cobertura com a aplicação de subtelha no edifício da Ermida, no tratamento da cúpula e das torres desta, na reparação dos pavimentos em madeira e em tijoleira, na reparação dos vãos em madeira, na reparação de rebocos, na pintura interior e exterior, na reformulação de iluminação exterior e interior, na criação de acessibilidades em rampa ou plataforma para pessoas com mobilidade condicionada, na intervenção de conservação e restauro do património móvel e no tratamento ou substituição do mecanismo do relógio.

A primeira menção à Ermida de Nossa Senhora da Conceição data dos primeiros anos do século XVI, época a que corresponde o portal, de singela feição Manuelino Renascentista.

O templo foi quase integralmente reconstruído na segunda metade do século XVIII, numa campanha de obras da qual resultou a reformulação quase integral do interior e da estrutura, incluindo a construção do escadório nas traseiras do edifício, que coloca o elevado adro da capela em comunicação com o povoado, naquela que constitui a mais importante manifestação da cenografia barroca ensaiada na vila.

No interior destaca -se a capela-mor, revestida de azulejos setecentistas e coberta por cúpula bem evidente no exterior, guardando um imponente retábulo de talha dourada com colunas pseudo-salomónicas e tribuna central com trono piramidal. Numa dependência anexa conservam-se ainda dois retábulos de talha, alusivos a Santo António e Nossa Senhora da Consolação.

Classificada como monumento de interesse público, a Ermida, recentemente restaurada, afirma-se como um dos principais edifícios religiosos do concelho, e aquele onde se efetivou uma mais clara aproximação à estética barroca.