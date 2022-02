Alcoutim: Ermida da Nossa Senhora da Conceição vai ser renovada

Através de uma candidatura ao PADRE.

O município de Alcoutim assinou recentemente o termo de aceitação de uma candidatura ao Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE) designada por «Renovação Urbana e Valorização da Ermida da Nossa Senhora da Conceição, em Alcoutim».

A candidatura tem um investimento elegível de 274.225,00 euros, ao qual foi atribuída uma comparticipação comunitária (FEDER) de 191.957,50 euros, sendo esperada a sua conclusão até 31 de julho de 2022.

A empreitada será executada num prédio urbano, localizado no serro da Nossa Senhora da Conceição e na área adjacente à Ermida, na vila de Alcoutim. Esta consiste na reconstrução parcial de muros existentes, na reparação da cobertura com a aplicação de subtelha no edifício da Ermida, no tratamento da cúpula e das torres desta, na reparação dos pavimentos em madeira e em tijoleira, na reparação dos vãos em madeira, na reparação de rebocos, na pintura interior e exterior, na reformulação de iluminação exterior e interior, na criação de acessibilidades em rampa ou plataforma para pessoas com mobilidade condicionada, na intervenção de conservação e restauro do património móvel e no tratamento ou substituição do mecanismo do relógio.

A operação tem enquadramento no Programa Operacional CRESC Algarve 2020.