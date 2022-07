Alcoutim divulga Estratégia Local de Habitação pelo concelho

Sessões de divulgação percorrem cinco localidades do concelho.

O município de Alcoutim vai promover em julho cinco sessões de divulgação da Estratégia Local de Habitação, iniciada em 2021, em diversas localidades do concelho: Alcoutim, Pereiro, Giões, Vaqueiros e Martim Longo.

Em Alcoutim, a sessão decorre no dia 11 de julho, segunda-feira, às 18h00, no Salão Nobre do município. No dia seguinte, 12 de julho, o Salão da Junta de Freguesia do Pereiro recebe uma sessão, também às 18h00.

O calendário de divulgação prossegue no dia 13, na Junta de Freguesia de Giões, mais uma vez às 18h00. A 14 de julho, é a vez da Junta de Freguesia de Vaqueiros receber o encontro para esclarecimentos, às 18h30. O périplo encerra no dia 15 de julho, sexta-feira, no Salão da Junta de Freguesia de Martim Longo, às 18h45.

Estas sessões têm o intuito de fazer entender junto da população o «Programa 1º Direito – Apoio ao Acesso à Habitação», que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas, tais como precariedade, sobrelotação, insalubridade, inadequação e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

A Estratégia Local de Habitação de Alcoutim tem como principal foco «garantir a todos o efetivo direito à habitação condigna, assegurando a melhoria da qualidade de vida da população e priorizando soluções habitacionais a desenvolver no território», apontam os responsáveis municipais.

Os agregados habitacionais interessados em participar nas sessões podem entrar em contacto através dos telefones 281 540 580 e 967 144 769, ou por e-mail, bastando indicar o nome e a freguesia.