Alcoutim destina 7000 euros para apoiar associações do concelho

Apoio pretende dar resposta às dificuldades financeiras das associações.

A Câmara Municipal de Alcoutim continua a apoiar financeiramente as associações do concelho e, nesse âmbito, na última reunião do executivo realizada ontem, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foi aprovada uma transferência total de 7000 euros, repartida pelas várias coletividades.

O objetivo é «dar resposta às dificuldades financeiras das associações no cumprimento dos respetivos planos de atividades, já que estas, pela sua representatividade, assumem um importante papel na dinamização e desenvolvimento social, cultural, recreativo e desportivo».

Os beneficiários dos apoios financeiros agora atribuídos foram a Associação Cultural, Social e Recreativa Estrela Pereirense, o Grito d’Alegria – Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Giões, Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Santa Marta, a ASDT – Associação Sociocultural e de Desenvolvimento dos Tacões e a Associação Inter-vivos.

Destaque vai para os 3000 euros atribuídos à Associação Inter-vivos, para fazer face às despesas com a participação do atleta Micael Simão no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.