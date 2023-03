Alcoutim dá apoio ao Centro de Referência de Oftalmologia do CHUA

Alcoutim vai atribuir um apoio no valor de 3000 euros ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve para o Centro de Referência de Oftalmologia CHUA – Hospital Terras do Infante.

O município de Alcoutim vai atribuir um apoio financeiro no valor de 3 mil euros ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve para a concretização do Centro de Referência de Oftalmologia CHUA – Hospital Terras do Infante.

As listas de espera na área da oftalmologia são um dos maiores problemas da região do Algarve, tendo no momento cerca de 10.800 doentes em lista de espera para consulta e 1.650 doentes a aguardar cirurgia.

Apesar dos esforços das equipas de Faro e Portimão, não tem sido possível diminuir significativamente esses números, sendo muito preocupante o número de utentes a aguardar a resolução da sua situação oftalmológica, com agravamento da mesma.

Assim, o conselho de administração do CHUA assumiu como objetivo estratégico a implementação de uma área de referência de oftalmologia no Hospital das Terras do Infante, em Lagos, contando para isso com uma equipa de oftalmologistas, enfermeiros, técnicos de ortóptica, administrativos e assistentes operacionais dedicados exclusivamente à mesma.

Além dos recursos humanos dedicados o Hospital será também dotado de equipamentos especializados que irão permitir realizar anualmente 9.500 consultas e 2.500 a 2.800 cirurgias.

«O Centro de Referência de Oftalmologia será financiado pelos 16 municípios da região», diz o presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves.

«Esta opção estratégica traduz-se numa solução para os problemas existentes. Em relativamente pouco tempo está prevista a eliminação dos tempos de espera e o reforço considerável dos cuidados oftalmológicos de excelência no Algarve», conclui o autarca alcoutejano.