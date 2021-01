Alcoutim celebra protocolos para apoiar a Cruz Vermelha de Tavira

Município de Alcoutim vai apoiar financeiramente o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, com uma verba no montante total de 66.150 euros.

Este apoio da autarquia alcouteneja será atribuído no âmbito de dois protocolos de colaboração a celebrar entre as duas instituições.

Nos termos de um dos documentos, a Cruz Vermelha compromete-se a complementar os serviços da Unidade Móvel de Saúde (UMS) com serviços médicos e de enfermagem, a realizar o serviço permanente de ambulância com pessoal especializado, nomeadamente condutores e socorristas, e a prestar o serviço de psicologia clínica, uma vez por semana, aos munícipes sinalizados e encaminhados pelo gabinete municipal de Ação Social, Saúde e Educação.

Refira-se que a UMS está especialmente vocacionada para a prevenção e vigilância junto da população mais idosa e com mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

Dotada com pessoal especializado, nomeadamente médico, enfermeiro, condutor e socorrista, a unidade de saúde presta cuidados médicos e de enfermagem em todas as povoações do concelho.

O segundo protocolo tem por objetivo o desenvolvimento de atividades, no âmbito do Projeto de Inovação Social «Info.Cuidador» no concelho de Alcoutim.

O projeto é direcionado aos cidadãos do concelho que se encontrem a desempenhar a função de Cuidadores de alguém e melhorar a sua qualidade de vida.

Visa o contacto, em tempo real, com o Cuidador Informal através de um tablet (videochamada), por uma equipa multidisciplinar especializada (psicólogo, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala e nutricionista), de forma a dar apoio e aconselhamento em diversas áreas da saúde e sociais.