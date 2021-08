Alcoutim aprova fixação da taxa mínima de IMI e descontos familiares

Medidas seguem para deliberação na Assembleia Municipal.

A Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, na última reunião do executivo, a redução de taxa do IMI para os valores máximos previstos na lei, de acordo com o número de descendentes.

Deliberou ainda continuar a prescindir da coleta de 5 por cento em sede de IRS sobre os rendimentos auferidos pelos contribuintes individuais com domicílio fiscal no município, e fixar pela taxa mínima de 0,3 por cento o IMI a cobrar no próximo ano.

No que concerne à redução da taxa de imposto municipal sobre imóveis, para as famílias com filhos em sede de IMI, a redução aprovada é uma dedução fixa aplicada e traduz-se em 20 euros para as famílias com um filho, 40 euros para as famílias com dois filhos e 70 euros para as famílias com três ou mais filhos.

As medidas agora aprovadas serão objeto de deliberação na próxima sessão da Assembleia Municipal, agendada para o dia 3 de setembro.