 Alcoutim apoia Almargem na manutenção e gestão da Via Algarviana

Executivo municipal alcoutenejo deliberou, na sua última reunião, atribuir à Almargem – Associação de Defesa do Património, Cultural e Ambiental do Algarve uma comparticipação financeira no montante de 4.262,98 euros.

A verba tem como objetivo fazer face às despesas de gestão e manutenção da Grande Rota Pedestre Via Algarviana (GR13), que liga Alcoutim ao Cabo de S. Vicente. Foi criada em 2006, com 300 quilómetros divididos em 14 setores, percorrendo os territórios de Baixa Densidade do Algarve.

Além deste eixo principal da Grande Rota, a Via Algarviana inclui uma rede de infraestruturas complementares (pequenas rotas e ligações), cruzando um total de 13 concelhos (Alcoutim, Albufeira, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

Em conjunto com os outros 13 municípios envolvidos neste projeto, o município de Alcoutim continua a efetuar esforços «para definir e implementar um modelo de gestão que garanta a sustentabilidade do projeto no médio e longo prazo, atendendo à sua importância estratégica como produto turístico alternativo da oferta da região, sobretudo em período de época baixa». A Almargem é a entidade responsável pela manutenção e desenvolvimento desta Grande Rota Pedestre, em articulação com os municípios.

Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, afirma tratar-se «de um projeto importante para afirmar o Algarve, em geral, e a Serra Algarvia, em particular, como um destino de turismo de natureza. A Via Algarviana tem contribuído para a dinamização de serviços de alojamento e restauração, levando cada vez mais visitantes, portugueses e estrangeiros, ao nosso território».